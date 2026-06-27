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Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

27.06.2026 07:20

Podcast – Παυλίνα Βουλγαράκη: «Με λυπήθηκε ο Θεός και γλίτωσα από την επιλόχειο κατάθλιψη»

27.06.2026 07:20
PODCAST VOULGARAKI SITE 27.06

Η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, έχοντας ετοιμάσει μια γιορτή για να μας παρασύρει σε όλα αυτά που έχει αγαπήσει, να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε, να νοσταλγήσουμε, να ερωτευτούμε και να γεμίσουμε την ψυχή μας με μουσική και φως! Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Συστήθηκε στο κοινό το 2015 μέσα από τη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία «Λαβύρινθοι», ένα ντουέτο με τον Μπάμπη Στόκα, σε δικούς της στίχους και μουσική. Έχει εμφανιστεί δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Μ. Μητσιάς, ο Λ. Μαχαιρίτσας, ο Γ. Κότσιρας, η Δ. Γαλάνη κ.ά. Μέσα από τον εξομολογητικό της στίχο, τις τρυφερές μελωδίες και τον πειραματισμό, μας μεταφέρει στον όμορφο μουσικό πλανήτη στον οποίο κατοικεί, γεμάτο με αγαπημένα τραγούδια από την έντεχνη μουσική σκηνή, αλλά και τραγούδια από τη δική της δημιουργική πορεία. Όπως τόνισε στη συζήτησή μας, θα ερμηνεύσει όλες τις δικές της επιτυχίες, αλλά και αγαπημένα τραγούδια άλλων δημιουργών.

Αναφέρθηκε στον τρόπο που παρουσιάζει τα live της, τονίζοντας ότι πλέον έχει διώξει από πάνω της την εσωστρέφεια και αυτό αντικατοπτρίζεται στη σκηνική της παρουσία. Μίλησε ακόμα για το πάθος που είχε με τη χρήση του Photoshop και τον ρόλο που έπαιξαν οι φίλοι της για να μπορέσει να το σταματήσει.

Μίλησε, τέλος, και για το μωράκι της, καθώς πρόσφατα έγινε μητέρα, και για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της προς το καλύτερο. Υπογράμμισε, όμως, πόσο τυχερή υπήρξε που γλίτωσε από την επιλόχειο κατάθλιψη.

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