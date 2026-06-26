search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 08:26
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

26.06.2026 06:49

Podcast – Έρημος Ατακάμα: Ξερή, κατάξερη, αλλά με…U.F.O.

26.06.2026 06:49
podcast-kexagias-site-1

Κάτω από τη βολιβιανή αλμυρή έρημο Ουγιούνι, στην πλευρά της Χιλής, απλώνεται η πιο άνυδρη και ξερή έρημος Ατακάμα, ολότελα διαφορετικής φυσιογνωμίας, χωρίς αλάτι, αλλά με τραχύτητα.

Τόπος υποδοχής στο εσωτερικό της, το Σαν Πέντρο ντε Ατακάμα, μια παραδοσιακή κωμόπολη, κοντά 15.000 κατοίκων. Τα πάντα μοιάζουν τουριστικά, αλλά και τόσο ήσυχα. Γύρω από το Σαν Πέντρο ντε Ατακάμα, η έρημος έχει πιο γνώριμη μορφή, με αμμόλοφους και θίνες. κάπως σαν σεληνιακό τοπίο. Γι’ αυτό το πλέον γοητευτικό σημείο της ονομάζεται «Κοιλάδα του φεγγαριού». Από τον ψηλό αμμόλοφο, που την περιβάλλει, έχεις την πιο εντυπωσιακή θέα του ήλιου να δύει, αλλά και τη σελήνη να απλώνεται και να ασημίζει την έκταση η οποία φέρει τιμητικά το όνομά της.

Η καθαρότητα του ορίζονται, τέτοια όσο πουθενά αλλού στον πλανήτη είναι αυτή που κάνει την Ατακάμα πρωτεύουσα της αστρονομίας. Τέσσερα μεγάλα τηλεσκόπια περιμένουν να χρησιμοποιηθούν για παρατηρήσεις ουράνιων φαινομένων. Ακόμη και από κοινούς θνητούς. Κι όταν περνάμε στην απόλυτα ξερή και άνυδρη περιοχή, τόπο πλούσιο σε νίτρο και χαλκό, μας περιμένουν απέναντι, στις Άνδεις κάποια περίεργα τεράστια σημάδια στις πλαγιές. Είναι σημεία για την ανεύρεση των μονοπατιών από τους Ίνκας ή μήπως προσγειώθηκαν εκεί UFO, όπως υποστηρίζει ο Ντένικεν, αλλά και πολλοί άλλοι. Πάντως, η καθαρότητα του ορίζοντα, αλλά και κάποιες πινακίδες πάνω στον δρόμο της Παναμερικάνα, αποτελούν ισχυρό συνήγορό τους.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Λένα Παπαληγούρα: «Η “Αντιγόνη” στο σήμερα μάς θυμίζει τα “ΟΧΙ” που πρέπει να λέγονται»

Podcast – Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Η “Μήδεια” στη σύγχρονη πραγματικότητα μου παγώνει το αίμα»

Podcast – Δημήτρης Πιατάς: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι μόνο ο κορυφαίος στο μπάσκετ, είναι και καλός ηθοποιός»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
viskadourakis-new
LIFESTYLE

Θανάσης Βισκαδουράκης: «Ξέρω ότι ζω κατά λάθος – Θα μπορούσα να είχα μπει φυλακή» (Video)

avramopoulos_new_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία και εκνευρισμός σε κυβέρνηση και ΝΔ για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

venezuela_earthquake
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ακτίνα φωτός μέσα στο έρεβος – Γυναίκα γέννησε εν μέσω σεισμών (Video)

japan new
ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι στην Ιαπωνία ενόψει δύο σφοδρών καταιγίδων: Ακυρώνονται πτήσεις, απομακρύνονται κάτοικοι

polemiko aeroskafos 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τέλος της ελληνικής βεβαιότητας; Η Αμερική ξαναμιλά με την Τουρκία για εξοπλισμούς στα σοβαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

germania
ΚΟΣΜΟΣ

Επική τάπα Γερμανίδας βουλευτή σε στέλεχος της Ακροδεξιάς: Τον συνέκρινε με… κλειτορίδα

volos limani – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλοι τέλους για το LNG στον Βόλο – Μεγάλη νίκη για Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατοίκους

megara
ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Καρέ - καρέ η διάσωση 14χρονου και της μητέρας του που παρασύρθηκαν από θαλάσσια ρεύματα και βρέθηκαν δίπλα σε βραχονησίδα

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 08:26
viskadourakis-new
LIFESTYLE

Θανάσης Βισκαδουράκης: «Ξέρω ότι ζω κατά λάθος – Θα μπορούσα να είχα μπει φυλακή» (Video)

avramopoulos_new_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία και εκνευρισμός σε κυβέρνηση και ΝΔ για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

venezuela_earthquake
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ακτίνα φωτός μέσα στο έρεβος – Γυναίκα γέννησε εν μέσω σεισμών (Video)

1 / 3