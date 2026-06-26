Podcast – Έρημος Ατακάμα: Ξερή, κατάξερη, αλλά με…U.F.O.

Κάτω από τη βολιβιανή αλμυρή έρημο Ουγιούνι, στην πλευρά της Χιλής, απλώνεται η πιο άνυδρη και ξερή έρημος Ατακάμα, ολότελα διαφορετικής φυσιογνωμίας, χωρίς αλάτι, αλλά με τραχύτητα.

Τόπος υποδοχής στο εσωτερικό της, το Σαν Πέντρο ντε Ατακάμα, μια παραδοσιακή κωμόπολη, κοντά 15.000 κατοίκων. Τα πάντα μοιάζουν τουριστικά, αλλά και τόσο ήσυχα. Γύρω από το Σαν Πέντρο ντε Ατακάμα, η έρημος έχει πιο γνώριμη μορφή, με αμμόλοφους και θίνες. κάπως σαν σεληνιακό τοπίο. Γι’ αυτό το πλέον γοητευτικό σημείο της ονομάζεται «Κοιλάδα του φεγγαριού». Από τον ψηλό αμμόλοφο, που την περιβάλλει, έχεις την πιο εντυπωσιακή θέα του ήλιου να δύει, αλλά και τη σελήνη να απλώνεται και να ασημίζει την έκταση η οποία φέρει τιμητικά το όνομά της.

Η καθαρότητα του ορίζονται, τέτοια όσο πουθενά αλλού στον πλανήτη είναι αυτή που κάνει την Ατακάμα πρωτεύουσα της αστρονομίας. Τέσσερα μεγάλα τηλεσκόπια περιμένουν να χρησιμοποιηθούν για παρατηρήσεις ουράνιων φαινομένων. Ακόμη και από κοινούς θνητούς. Κι όταν περνάμε στην απόλυτα ξερή και άνυδρη περιοχή, τόπο πλούσιο σε νίτρο και χαλκό, μας περιμένουν απέναντι, στις Άνδεις κάποια περίεργα τεράστια σημάδια στις πλαγιές. Είναι σημεία για την ανεύρεση των μονοπατιών από τους Ίνκας ή μήπως προσγειώθηκαν εκεί UFO, όπως υποστηρίζει ο Ντένικεν, αλλά και πολλοί άλλοι. Πάντως, η καθαρότητα του ορίζοντα, αλλά και κάποιες πινακίδες πάνω στον δρόμο της Παναμερικάνα, αποτελούν ισχυρό συνήγορό τους.

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