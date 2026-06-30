Podcast – Δημήτρης Παπανικολάου: «Πριν τον “Άγιο Έρωτα” ελάχιστοι με αναγνώριζαν, τώρα με σταματούν σε κάθε μου βήμα»

Η Stages Network – Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν σε καλοκαιρινή περιοδεία την κωμωδία του Eduardo de Filippo «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω», σε σκηνοθεσία Ταμίλλας Κουλίεβα και με έναν μεγάλο θίασο πρωταγωνιστών.

Στη σκηνή: Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα. Με αυτή την αφορμή, ο ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Πρόκειται για μία τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχειλίζει από ταμπεραμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θιάσων, των γνωστών δηλαδή «μπουλουκιών», που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου. Σχετικά με τον ρόλο του, είναι ένας γοητευτικός θιασάρχης, ο Ντον Τζενάρο, και ο θίασός του καταφθάνει σε έναν τουριστικό προορισμό για περιοδεία, φέρνοντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις και μια αναστάτωση που διαταράσσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Το έργο είναι μια ζωντανή ιστορία, γεμάτη ρυθμό, που καθρεφτίζει τη μυθοπλασία μέσα στην πραγματικότητα και το αντίστροφο και τιμά τους ανθρώπους του θεάτρου, αναδεικνύοντας την τρυφερότητα και την αντοχή τους.

Περισσότερο από μια απλή κωμωδία, είναι ένας φόρος τιμής στα μπουλούκια, σε εκείνους τους περιπλανώμενους ηθοποιούς που κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνιά, πολύ πριν το σινεμά και η τηλεόραση γίνουν καθημερινότητα. Μια παράδοση κοινή στην Ιταλία και την Ελλάδα, βαθιά ριζωμένη στη συναισθηματική μνήμη. Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Θέσπη μέχρι την Commedia dell’Arte και τα μπουλούκια, στη γνήσια, αυθεντική μορφή του θεάτρου: νομαδική, ζωντανή, ανθρώπινη.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου μίλησε και για τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας» και για το πόσο οι σειρές μυθοπλασίας βοηθούν γενικότερα το θέατρο, αφού ο κόσμος αναζητά τους αγαπημένους ηθοποιούς του και στη σκηνή. Όσο για τον ίδιο, ήταν η πρώτη του τηλεοπτική παρουσία και, ενώ πριν ελάχιστοι τον γνώριζαν μέσα από τη δουλειά του στο θέατρο, τώρα σε κάθε βήμα που κάνει στον δρόμο τον σταματούν.

Είπε ακόμα, σε σχέση με την παράσταση, ότι ήταν κοινή επιθυμία όλων των ηθοποιών να παίξουν και στη σκηνή μαζί, υλοποιώντας την επιθυμία της Ταμίλλας Κουλίεβα να ανεβάσουν το συγκεκριμένο έργο. Είπε επίσης ότι: «Θέλω πολύ να κάνω ξανά τηλεόραση, όμως μόνο αν υπάρξει η κατάλληλη και ανάλογη συνέχεια».

Η συζήτησή μας έκλεισε με την αναφορά του στις δυσκολίες που έχει για τους ηθοποιούς μια μεγάλη περιοδεία, καθώς και στις δυσκολίες που έχει το είδος της κωμωδίας. Είπε χαρακτηριστικά: «Χρειάζεται πολύ ενέργεια και μεγάλη ετοιμότητα στην ατάκα η κωμωδία, θέλει πολύ υψηλά στάνταρντς εγρήγορσης από τον ηθοποιό».

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