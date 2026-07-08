Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει για τα F-35 στην Τουρκία – Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω μια συμφωνία με το Ιράν, ας τελειώσουμε τη δουλειά»

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Ο Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και τις διμερείς συναντήσεις του με άλλους ηγέτες.

Ξεκίνησε χαρακτηρίζοντας τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ «πολύ επιτυχημένη» και επαινώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο Ερντογάν είναι πραγματικά ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Είναι φίλος μου, ήταν φίλος μου εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένας δυνατός άνθρωπος», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ «σημειώνουν μεγάλη πρόοδο» προς τον στόχο της Συμμαχίας να δαπανά το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα.

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Κάποια έχουν πραγματικά ανταποκριθεί στο κάλεσμα και άλλα κάνουν μεγάλες αλλαγές και θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα. Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα», είπε.

President Trump says other NATO countries are "making great progress" towards the defense investment that allies committed to at last year's summit, and the United States "invested a record $1 trillion in our armed forces."



"Many of these countries are very rich, by the way. We… pic.twitter.com/X6h50qXsy3 July 8, 2026

Υπό την πίεση του Τραμπ, τα μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας των 32 χωρών συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής του περασμένου έτους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 – λίγο πάνω από το διπλάσιο του συνολικού επιπέδου για τα ευρωπαϊκά κράτη και τον Καναδά το 2025.

Πρόσθεσε ότι «υπήρξε τεράστια ενότητα» στη συνάντηση του ΝΑΤΟ την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παράγουν αμυντικό εξοπλισμό ταχύτερα.

«Ο εξοπλισμός μας λειτουργεί, αλλά πρέπει να τον παράγουμε ταχύτερα για άλλες χώρες, για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας. Πρέπει να τον παράγουμε ταχύτερα», είπε ο Τραμπ.

«Καθώς τα ευρωπαϊκά έθνη ανοικοδομούν τους στρατούς τους, ο αμερικανικός εξοπλισμός θα είναι ο μεγαλύτερος ωφελούμενος. Οι αμυντικές εταιρείες θα κατασκευάζουν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εξοπλισμού. Θέλουν τον αμερικανικό εξοπλισμό επειδή λειτουργεί καλύτερα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι είχε ενημερώσει άλλους ηγέτες σχετικά με τα βήματα που κάνουν οι ΗΠΑ για να «αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή».

Την Τρίτη, η αμερικανική αμυντική εταιρεία Lockheed Martin και η γερμανική Rheinmetall υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για την κοινή παραγωγή πυραύλων ATACMS στη Γερμανία.

Θα είναι η πρώτη κατασκευή βαλλιστικού πυραύλου μικρής εμβέλειας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Κύριε, σας αγαπάμε»: Ο Τραμπ καυχιέται για τους επαίνους των χωρών του ΝΑΤΟ προς αυτόν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την Τετάρτη την «αγάπη στην αίθουσα» για τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του με τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, καυχώμενος ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τις προσπάθειές του να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες.

«Τους αρέσει η δουλειά που κάνω», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Είπαν, “Κύριε, σας αγαπάμε”. Αυτοί είναι ενήλικες άνθρωποι που το λένε αυτό, δεν είναι ωραίο;».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι αυξημένες δαπάνες θα ωφελήσουν τις ΗΠΑ, με μεγάλο μέρος των χρημάτων να δαπανάται για την αγορά αμερικανικών όπλων και εξοπλισμού.

«Θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους κινδύνους του κομμουνισμού, ο Τραμπ είπε, «Ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία, θα ήμουν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις δωρεάν ενοίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό που δεν σου λένε είναι ότι θα ζεις στην αθλιότητα».

Πρόσθεσε ότι «ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή».

Το Ιράν θέλει μια συμφωνία «αλλά δεν ξέρει πώς»

Ερωτηθείς γιατί δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η σύγκρουση ήταν «μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία».

«Μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση μόνο λέγοντας ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι η Τεχεράνη θέλει να «κάνει μια συμφωνία, αλλά δεν ξέρει πώς να την κάνει».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η νέα του αξιολόγηση για τους Ιρανούς ηγέτες ως «αποβράσματα» ήρθε αφότου άρχισε να κατανοεί καλύτερα τους αξιωματούχους.

«Τους γνώρισα», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη διαφορά στον τόνο του από πριν από αρκετές εβδομάδες, όταν περιέγραψε τη νέα ιρανική ηγεσία ως «λογική» και «έξυπνη».

«Νομίζω ότι είναι πολύ πιο λογικοί από το επίπεδο ένα, επίπεδο δύο. Το επίπεδο ένα έχει εξαφανιστεί, το επίπεδο δύο έχει εξαφανιστεί. Αυτό είναι το επίπεδο τρία», είπε. «Νομίζω ότι είναι πιο λογικοί, αλλά με βάση τις πράξεις τους τις τελευταίες εβδομάδες ή δύο, δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία στον λαό».

Ο Τραμπ πρόσθεσε, «Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω μια συμφωνία, ας τελειώσουμε τη δουλειά». Επανέλαβε πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ενώ σχετικά με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου υποστήριξε πως θα πέσει, «έχουμε πλεόνασμα πετρελαίου αυτή τη στιγμή, αυτό θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

Σχετικά με την έλλειψη υποστήριξης από την Ισπανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο στη σύγκρουση με το Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι «η Ισπανία ήταν πολύ κακή, δεν μας βοήθησαν, αλλά δεν χρειαζόμασταν τη βοήθεια».

Πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «έδωσε μια πιο περίεργη απάντηση από αυτή, είπα ‘θα θέλατε να βοηθήσετε’, είπαν ‘θα το κάναμε αλλά αφού τελειώσει ο πόλεμος’. Αυτό δεν είναι στο πνεύμα του Ουίνστον Τσώρτσιλ».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις συμφωνίες που έκανε η κυβέρνηση Ομπάμα με το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι «αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε».

Προσθέτει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα ολοκληρωθεί γρήγορα και ότι ενδέχεται να ξεκινήσουν νέες επιθέσεις απόψε.

Ερωτηθείς για τις προοπτικές επανέναρξης του πολέμου, είπε: «Δεν νομίζω ότι θα ξαναρχίσει. Νομίζω ότι θα εξελιχθεί πολύ γρήγορα. Χτύπησαν μερικά πλοία, και έτσι χτυπήσαμε πολύ πιο δυνατά».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα έφευγε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με την παλαιότερη έκδοση του Air Force One επειδή το νέο αεροπλάνο, δώρο από το Κατάρ, πετούσε σε μερικές βάσεις στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσουν να το δουν οι στρατιώτες.

Όταν ρωτήθηκε αν η απειλή δολοφονίας τον οδήγησε στην απόφασή του να αλλάξει τα σχέδιά του για την αναχώρησή του από την Τουρκία, δεν απάντησε ευθέως, αλλά αναγνώρισε την πιθανή απειλή.

«Είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα των θυμάτων για το Ιράν», είπε στους δημοσιογράφους. «Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, αλλά δεν με νοιάζει και πολύ».

Πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει για τη συμφωνία για τα F-35 με την Τουρκία. Όπως είπε, πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, ενώ πρόσθεσε πως «η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ερντογάν μας βοήθησε».

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