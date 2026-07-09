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09.07.2026 16:44

Νεκρός 66χρονος οικοδόμος σε εργατικό δυστύχημα στον Κεραμεικό

09.07.2026 16:44
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Τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε 66χρονος οικοδόμος σε εργοτάξιο στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

Το εργατικό δυστύχημα σήμερα (9/7) υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας στον ευρύτερο χώρο διαπιστώθηκε παραβίαση μέτρων ασφάλειας

Εντωμεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα είχε κλείσει για δύο ημέρες λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας. 

«Άλλος ένας συνάδελφος που σε ηλικία που δεν θα έπρεπε να εργάζεται και ενώ μεγάλο ποσοστό των νεκρών στον κλάδο μας είναι πάνω από το όριο συνταξιοδότησης, σαν αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης που αναγκάζει τους οικοδόμους να δουλεύουν σε τέτοια ηλικία για να τα φέρουν βόλτα», τονίζει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας. 

«Είναι ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας για μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι στα κέρδη της εργοδοσίας, γιατί τα θεωρούν κόστος, μείωση ορίων συνταξιοδότησης, να ενταθούν οι έλεγχοι για την διαχρονική κλοπή των ενσήμων των οικοδόμων από την εργοδοσία, που με τις πλάτες του κράτους της με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της άρνησης και της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των υπολοίπων να διανείμει τα “υπέρ αγνώστων” ένσημα στους οικοδόμους που ανήκουν», συμπληρώνει. 

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