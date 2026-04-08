Μυστήριο στη NASA: Νεκρός και 9ος Αμερικανός επιστήμονας που συνδέεται με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα

Θρίλερ στις ΗΠΑ με τον θάνατο 59χρονου ερευνητή της NASA, η δραστηριότητα του οποίου συνδεόταν με τα διαστημικά μυστικά των ΗΠΑ, καθώς πρόκειται για το 9ο άτομο με παρόμοια ενασχόληση που χάνει τη ζωή του μυστηριωδώς.

Ο Μάικλ Χικς, ερευνητής στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA, απεβίωσε στις 30 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 59 ετών. Ωστόσο, η αιτία θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ και δεν βρέθηκε κανένα αρχείο νεκροψίας.

Δημοσίευμα της DailyMail αναφέρει πως, αν και δεν έχουν υπάρξει δημόσιες καταγγελίες για εγκληματική ενέργεια, ο «αθόρυβος» θάνατος του Χικς έχει σημάνει συναγερμό στους ειδικούς σε θέματα εθνικής ασφάλειας: ο 59χρονος επιστήμονας της NASA ήταν το ένατο άτομο με δεσμούς με τα διαστημικά ή πυρηνικά μυστικά των ΗΠΑ που έχει πεθάνει ή εξαφανιστεί μυστηριωδώς τα τελευταία χρόνια.

Οι εξαφανίσεις

Η Μόνικα Ρέζα, Διευθύντρια της Ομάδας Επεξεργασίας Υλικών του JPL, εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος τον Ιούνιο του 2025, λίγους μήνες μετά την έναρξη της θητείας της στο εργαστήριο της NASA.

Ο Φρανκ Μέηγουολντ, μακροχρόνιος συναδέλφος του Χικςπέθανε τον Ιούλιο του 2024 σε ηλικία61 ετών, με ακόμη λιγότερη δημόσια αναγνώριση του πρόωρου θανάτου του.

Ο 67χρονος αστροφυσικός Καρλ Γκρίλμερ, ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια,δολοφονήθηκε στην μπροστινή βεράντα του σπιτιού του στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Το έργο του υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από το JPL της NASA και ο Γκρίλμερ συμμετείχε προσωπικά σε μεγάλες αποστολές διαστημικών τηλεσκοπίων με επικεφαλής τη NASA.

Και οι τρεις αυτοί επιστήμονες είχαν στενούς δεσμούς με τον Χικς, καθώς όλοι τους εργάζονταν στο Jet Propulsion Lab ή συμμετείχαν σε αποστολές της NASA εκεί.

Κανένα επιβεβαιωμένο πρόβλημα υγείας

Παραδόξως, καμία νεκρολογία του Χικς από όσες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δεν ανέφερε κάποιο πρόβλημα υγείας πριν από τον αιφνίδιο θάνατο του 59χρονου, περίπου ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από το JPL της NASA.

Μια παρόμοια κατάσταση εκτυλίχτηκε μετά τον θάνατο του Μάιβαλντ στις 4 Ιουλίου 2024, όταν ο εξέχων ερευνητής του JPL πέθανε στο Λος Άντζελες από άγνωστες συνθήκες.

Επιπλέον, τουλάχιστον άλλοι τέσσερις ειδικοί επιστήμονες έχουν χαθεί τους τελευταίους μήνες σε όλες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πολύκροτης εξαφάνισης του απόστρατου στρατηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, Ουίλιαμ ΜακΚάσλαντ και της δολοφονίας του διακεκκριμένου φυσικού Νούνο Λουρέιρο.

Ο Νούνο Λουρέιρο ηγήθηκε των προσπαθειών για τη δημιουργία ενέργειας σύντηξης, μιας μορφής καθαρής ενέργειας, αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο 68χρονος ΜακΚάσλαντ ήταν ο τελευταίος που εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος στις 27 Φεβρουαρίου 2026, αφού φέρεται να έφυγε από το σπίτι του με τα πόδια μόνο με ένα πιστόλι.

Η σύνδεση των γεγονότων

Η εξαφάνιση του ΜακΚάσλαντ, ο οποίος φέρεται να κατείχε πυρηνικά μυστικά και μυστικά σχετικά με UFO, έχει συνδεθεί με την Ρεζά και τον Γκρίλμερ μέσω της εργασίας τους στην προηγμένη επιστήμη πυραύλων ή πυραύλων.

Επιπλέον, οι Άντονι Τσάβες και Μελίσα Κάσιας, οι οποίοι εργάζονταν και οι δύο στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος (LANL), εξαφανίστηκαν από τα σπίτια τους το 2025 υπό σχεδόν πανομοιότυπες συνθήκες.

Και οι δύο εθεάθησαν τελευταία φορά να φεύγουν από τα σπίτια τους στο Νέο Μεξικό με τα πόδια, αφήνοντας πίσω τους τα αυτοκίνητα, τα κλειδιά, τα πορτοφόλια και τα τηλέφωνά τους, προτού εξαφανιστούν χωρίς ίχνος.

Σε ένα άλλο μυστηριώδες περιστατικό, ο Τζέισον Τόμας, φαρμακευτικός ερευνητής που δοκιμάζει θεραπείες για τον καρκίνο στη Novartis, βρέθηκε νεκρός σε μια λίμνη της Μασαχουσέτης στις 17 Μαρτίου 2026, αφού είχε εξαφανιστεί χωρίς ίχνος τρεις μήνες νωρίτερα.

Η NASA και η JPL δεν έχουν σχολιάσει τους θανάτους των Μέηγουολντ και Χικς ούτε απάντησαν στα ερωτήματα της Daily Mail σχετικά με τη φύση του έργου των επιστημόνων, πριν από τους θανάτους τους.

Συναγερμός στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Οι μυστηριώδεις υποθέσεις θανάτων και εξαφανίσεων των επιστημόνων έχει προσελκύσει την προσοχή του Κογκρέσου, καθώς βλέπουν ένα ανησυχητικό μοτίβο να επαναλαμβάνεται.

Ο πρώην βοηθός διευθυντή του FBI, Κρις Σουέκερ, δήλωσε πρόσφατα στην Daily Mail: «Μπορείτε να πείτε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις είναι ύποπτες καθώς πρόκειται για ειδικούς που έχουν εργαστεί σε τομείς με γνώση της κρίσιμης διαστημικής τεχνολογίας».

Ο Σουέκερ ισχυρίστηκε ότι πολλές ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εχθρών και συμμάχων των ΗΠΑ – «Η Κίνα, η Ρωσία, ακόμη και ορισμένοι από τους φίλους μας – το Πακιστάν, η Ινδία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα» – έχουν στοχοποιήσει κατά καιρούς αυτούς τους Αμερικανούς επιστήμονες.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του Τενεσί, Τιμ Μπέρτσετ, δήλωσε στην Daily Mail τον Μάρτιο:«Υπήρξαν αρκετοί άλλοι σε όλη τη χώρα που εξαφανίστηκαν υπό ύποπτες συνθήκες. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή σε αυτό».

Ο Μπέρτσετ κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες – και συγκεκριμένα τις λεγόμενες«υπηρεσίες αλφαβήτου» όπως το FBI – ότι δεν βοηθούν στην επίλυση των μυστηριωδών υποθέσεων και ματαιώνουν τις προσπάθειές του να ανακαλύψει την αλήθεια για το τι συνέβη σε αυτούς τους επιστήμονες.

«Οι αριθμοί (εξαφανίσεων και θανάτων) φαίνονται πολύ υψηλοί σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς έρευνας. Νομίζω ότι καλύτερα να δίνουμε προσοχή και δεν νομίζω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε την κυβέρνησή μας», προειδοποίησε.

Ασάφεια για τα σημεία της εκεχειρίας μετά το ισραηλινό «μπουρλότο», πάνω από 250 νεκροί στον Λίβανο – Κλειστές πόρτες στις συνομιλίες, απειλεί τα πλοία το Ιράν – Live οι εξελίξεις












