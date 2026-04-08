ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 00:46
08.04.2026 23:17

Λίβανος: Τουλάχιστον 254 νεκροί από τους μαζικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Λουτρό αίματος στη Βηρυτό (Videos)

08.04.2026 23:17
Σε τουλάχιστον 254 ανέρχονται οι νεκροί στον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε τη Μεγάλη Τετάρτη, 8/4, τις πιο σφοδρές και φονικές επιδρομές του στη χώρα από την έναρξη της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ τον προηγούμενο μήνα.

Οι μαζικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, και παρά το γεγονός ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση είχε σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο.

Οι αιματηρές εξελίξεις οδήγησαν σε απειλές εκ μέρους της Τεχεράνης, που τονίζει ότι δεν θα συμμετάσχει στις επερχόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας, εάν η εκεχειρία δεν ισχύσει και στον Λίβανο.

Ξέσπασμα φρίκης στον ουρανό της Βηρυτού

Σε διάστημα μόλις 10 λεπτών, πάνω από 100 εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό της πόλης. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι περισσότερα από 100 στρατιωτικά και διοικητικά κέντρα της Χεζμπολάχ έγιναν στόχος, σε Βηρυτό, κοιλάδα Μπεκάα και νότιο Λίβανο.

Οι εικόνες από τις επιδρομές αποτυπώνουν σκηνικό «κόλασης επί γης», με φωτιά, συντρίμμια και καπνό να κυριαρχούν.

Επείγουσα ανάγκη για ιατρική βοήθεια και αίμα

Στη Βηρυτό, δημοσιογράφοι του Reuters κατέγραψαν τραυματίες που μεταφέρονταν με μηχανάκια στα νοσοκομεία, καθώς δεν υπήρχαν αρκετά ασθενοφόρα. Πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν φωτιές σε γκαράζ αυτοκινήτων, όπου περισσότερα από 12 οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Ο Ελίας Σλέλα, επικεφαλής της ένωσης γιατρών του Λιβάνου, κάλεσε «όλους τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων» να συνδράμουν στα νοσοκομεία. Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Βηρυτού ανέφερε ότι χρειάζεται άμεσα αίμα όλων των ομάδων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός στο Ιράν δεν ισχύει για τον Λίβανο και ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν. Αντίθετα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεμπάζ Σαρίφ, υποστήριξε ότι η εκεχειρία αφορά και τον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» του Ισραήλ, τονίζοντας ότι «το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά της είναι να αντισταθεί στην κατοχή και να απαντήσει στην επιθετικότητά του».

Ιρανική προειδοποίηση για αντίποινα

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι θα «απαντήσουν» εάν οι επιθέσεις στον Λίβανο συνεχιστούν. Το λιβανέζικο πρακτορείο NNA ανέφερε ότι νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης το Ισραήλ βομβάρδισε τον νότιο Λίβανο και ένα κτίριο κοντά σε νοσοκομείο, με αποτέλεσμα τέσσερις θανάτους. Στη Σιδώνα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν.

Νωρίς το βράδυ, ένα νέο πλήγμα έπληξε το κέντρο της Βηρυτού, με στόχο «έναν διοικητή της Χεζμπολάχ», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Χεζμπολάχ: «Τηρήσαμε τη συμφωνία»

Η Χεζμπολάχ ανέστειλε τις επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τρεις λιβανέζικες πηγές που μίλησαν στο Reuters. Η τελευταία δημόσια ανάρτηση της οργάνωσης ανέφερε ότι οι επιθέσεις σε ισραηλινούς στρατιώτες εντός του Λιβάνου έγιναν τελευταία φορά στη 01:00 τα ξημερώματα.

«Η Χεζμπολάχ ενημερώθηκε ότι αποτελεί μέρος της (συμφωνίας) κατάπαυσης του πυρός – επομένως την τηρήσαμε, όμως το Ισραήλ, όπως συνήθως, την παραβίασε και διέπραξε σφαγές σε όλον τον Λίβανο», είπε ο βουλευτής Ιμπραχίμ αλ Μουσάουι. Ο Χασάν Φαντλάλα πρόσθεσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα αποτελούν «σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας» και ότι τυχόν συνέχιση θα επηρεάσει συνολικά τη συμφωνία.

Πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τόνισε ότι η Βηρυτός θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι ο Λίβανος θα περιληφθεί σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Τα περισσότερα πλήγματα έγιναν σε κατοικημένες περιοχές, παρά τις προειδοποιήσεις του στρατού για περιοχές στη νότια Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο.

Μετά τις επιδρομές, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ μετακινήθηκε από τη συνοικία Νταχίγια προς άλλες περιοχές της πόλης, συμπεριλαμβανομένων βορείων προαστίων, προσθέτοντας: «Θα σας καταδιώξουμε όπου και αν είστε».

Η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει

Από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, ανάμεσά τους τουλάχιστον 130 παιδιά. Το Ισραήλ διέταξε εκκένωση περίπου του 15% του λιβανέζικου εδάφους, κυρίως νότια και στα νότια προάστια της Βηρυτού, με πάνω από 1,2 εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Παράλληλα, το Ισραήλ σχεδιάζει κατάληψη του νότιου Λιβάνου μέχρι τον ποταμό Λιτάνι για τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» που θα προστατεύει τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

Στη Σιδώνα, σχολείο φιλοξενεί εκτοπισμένους, με μαξιλάρια και κουβέρτες στοιβαγμένα σε αυτοκίνητα, καθώς οικογένειες ελπίζουν να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους. Ο Σαμάρα αλ Σαϊμπάνι είπε: «Απλώς περιμένουμε την επίσημη απόφαση από πάνω, για να γυρίσουμε πίσω». Ο δήμαρχος Μουστάφα αλ Ζέιν ανέφερε ότι περισσότερα από 28.000 άτομα είχαν καταφύγει στην περιοχή μέχρι το βράδυ της Τρίτης.

Μέση Ανατολή: Το Σάββατο με Βανς οι συνομιλίες - «Παράλογες» μετά το ισραηλινό «μπουρλότο» λέει το Ιράν, κλειστά τα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις

ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 00:34
«Λύγισε» ο Πάνος Ρούτσι: «Σήμερα θα σβήναμε τα κεράκια του Ντένις, αλλά εγώ ήμουν στο νεκροταφείο»

Champions League: «Διπλό» τετράδας για Ατλέτικο, 2-0 στην Μπαρτσελόνα – Αβαντάζ και για Παρί, νίκησε με το ίδιο σκορ τη Λίβερπουλ στο Παρίσι

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ, 89-85 τη Μούρθια και… τώρα Μπιλμπάο

