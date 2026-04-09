ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 15:44
09.04.2026 13:56

Η Βρετανία εντόπισε ρωσικά κατασκοπευτικά υποβρύχια στον βόρειο Ατλαντικό – «Αν κάνουν ζημιά σε καλώδια θα υποστούν συνέπειες»

ypovryxio_vithistike_aigyptos

Η παρουσία ρωσικών υποβρυχίων στον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, έχει προκαλέσει συναγερμό στην κυβέρνηση της Βρετανίας. 

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι προειδοποίησε τη Μόσχα ότι «κάθε προσπάθεια για ζημιά στα καλώδια» και τους αγωγούς του Ηνωμένου Βασιλείου «θα έχει σοβαρές συνέπειες». «Βλέπουμε τη δραστηριότητά σας πάνω από τα καλώδιά μας και τους αγωγούς μας και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να προκληθεί ζημιά σε αυτά δεν θα γίνει ανεκτή και θα έχει σοβαρές συνέπειες», είπε απευθυνόμενος προς τη Ρωσική κυβέρνηση. 

Οι Βρετανοί εντόπισαν κατασκοπευτικά υποβρύχια της Ρωσίας, όπως ισχυρίζονται, τα οποία παρακολουθούσαν εδώ και ένα μήνα.

Ο Χίλι είπε πως η Μοσχα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός όλοι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στη Μέση Ανατολή κι αυτό έχει φέρει μία «αυξημένη ρωσική δραστηριότητα» στον Ατλαντικό.

Ο Χίλι δήλωσε επίσης ότι «ο Πούτιν θα ήθελε να είμαστε αποσπασμένοι από τη Μέση Ανατολή, αλλά εμείς δεν θα πάρουμε τα μάτια μας από πάνω μου», τονίζοντας ότι η Ρωσία αποτελεί τη «βασική απειλή» για την Μεγάλη Βρετναία και τους συμμάχους της.

google_news_icon

Petr Pavel
beirut-78234
tiletheasi_0909_1460-820_new
nikol kidman 77- new
emfragma-new
pikrodafni new
tempi-trena-sygkrousi
adwnis marinakis tsipras karystianou
exipni-kamera_0704_1920-1080_new
xristoforos-kypros
Petr Pavel
beirut-78234
tiletheasi_0909_1460-820_new
