Γαλλία: Ο υπουργός Εξωτερικών μιλάει για «προδοσία» της Ουγγαρίας, για τις συνομιλίες Λαβρόφ – Σιγιάρτο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας έκανε σήμερα λόγο για μια «προδοσία» εκ μέρους της Ουγγαρίας, μετά την αποκάλυψη από μέσα ενημέρωσης τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ του υπ. Εξωτερικών της χώρας Πέτερ Σιγιάρτο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

«Είναι μια προδοσία της απαίτησης για αλληλεγγύη που είναι επιβεβλημένη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό μιλώντας στο ραδιοσταθμό France Inter.

«Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί μέσα σ’ ένα κόσμο στον οποίο προβάλλουν οι νέες αυτοκρατορίες, τότε οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και οφείλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι», πρόσθεσε.

«Μας συμβαίνει να διαφωνούμε μεταξύ μας, ακόμα και για ζητήματα στρατηγικής. Όμως αυτό που πρέπει να επικρατεί είναι η ενότητα, χωρίς την οποία θα γίνουμε οι υποτελείς στα παιχνίδια των αυτοκρατοριών, κάτι που αρνούμαστε», συνέχισε.

Μια κοινοπραξία ανατολικο-ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, αποτελούμενη από τους οργανισμούς The Insider, VSquare και Delfi, υποστήριξε στις 31 Μαρτίου πως ο Πέτερ Σιγιάρτο, ο οποίος πρόσκειται στον φιλορώσο εθνικιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, είχε προσφέρει στη Μόσχα, σε «απευθείας γραμμή» μαζί της κυρίως μέσω του ομολόγου του, του Σεργκέι Λαβρόφ, «στρατηγικές πληροφορίες για κρίσιμης σημασίας ζητήματα».

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπενθύμισε πως οι Σύνοδοι στις Βρυξέλλες γίνονται με διαφορετικά σχήματα.

«Υπάρχουν κάποιες συνεδριάσεις στις οποίες οι σύμβουλοι είναι παρόντες, άλλες στις οποίες δεν είναι παρόντες. Και έχουμε επίσης πολλές άλλες ευκαιρίες να συνομιλούμε στο πλαίσιο άλλων σχημάτων», υπογράμμισε.

«Όμως προφανώς (…) αυτή η αποκάλυψη (…) δημιουργεί αμφιβολίες για την ακεραιότητα των συνομιλιών μας», είπε. «Και γι’ αυτό καλούμε τον Βίκτορ Ορμπάν όχι μόνο να κρατάει το λόγο του, αλλά επίσης να κάνει σεβαστή την αρχή της αλληλεγγύης», συνέχισε.

Μετά την αποκάλυψη αυτών των συνομιλιών, ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών είχε καταγγείλει μια εξωτερική «ανάμιξη» στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ουγγρικών βουλευτικών εκλογών, στις οποίες ο Βίκτορ Ορμπάν διεκδικεί μια πέμπτη διαδοχική θητεία.

Κάνοντας λόγο για «πολύ μεγάλο σκάνδαλο», ο Σιγιάρτο είχε κατακεραυνώσει μέσω του Facebook «την υποκλοπή των τηλεφωνημάτων του από ξένες μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες τα δημοσιοποίησαν» καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, εκτιμώντας ότι αυτό είναι «προς το συμφέρον της Ουκρανίας».

Ο ούγγρος πρωθυπουργός Ορμπάν βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια. Οι δημοσκοπήσεις ανεξάρτητων ινστιτούτων ωστόσο προβλέπουν νίκη του κόμματος Tisza του συντηρητικού φιλοευρωπαίου Πέτερ Μαγιάρ.

