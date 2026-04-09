Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: «Δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε» – Σενάρια για αποχώρηση και αναδιάταξη στρατευμάτων

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, κατηγορώντας τους συμμάχους ότι δεν στήριξαν επαρκώς τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, την ώρα που στην Ουάσινγκτον εξετάζεται ακόμη και σχέδιο αναδιάταξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Λίγη ώρα μετά τη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, επαναλαμβάνοντας την έντονη κριτική του προς τη Συμμαχία.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε»

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου!!! Πρόεδρος DJT», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο έντασης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ουάσινγκτον και ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για τον ρόλο και τη στάση της Συμμαχίας.

Ρούτε: «Ειλικρινής και ανοιχτή η συζήτηση»

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε χαρακτήρισε τη συνάντηση «ειλικρινή και ανοιχτή», αναγνωρίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων συμμάχων.

Σε συνέντευξή του στο CNN, σημείωσε ότι τόνισε στον Αμερικανό πρόεδρο πως «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», παρέχοντας στήριξη μέσω στρατιωτικών βάσεων, υλικοτεχνικής υποστήριξης, υπερπτήσεων και τήρησης των δεσμεύσεων της Συμμαχίας.

«Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ ότι δεν τήρησαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές τις δεσμεύσεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι απογοητευμένος γι’ αυτό!», ανέφερε.

"It is TRUE that not all European nations lived up to those commitments. I totally understand he is disappointed about it!" April 8, 2026

Ερωτηθείς αν ο κόσμος είναι σήμερα ασφαλέστερος σε σχέση με πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, απάντησε: «Απολύτως. Αυτό οφείλεται στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ».

Rutte: Absolutely… thanks to President Trump's leadership. — April 8, 2026

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της συμμετοχής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Όπως δήλωσε, πρόκειται για ζήτημα που βρίσκεται υπό συζήτηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μαρκ Ρούτε: «Είναι κάτι που συζήτησε ο πρόεδρος και νομίζω ότι θα το συζητήσει σε λίγο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Θα σας τα πει και ο ίδιος».

Reporter: Can you tell me that the United States is still considering withdrawing from NATO? Is that still a possibility?



Leavitt: It's something the president has discussed, and I think it's something he will be discussing in a couple of hours with Secretary General Rutte.… — April 8, 2026

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε επίσης τις χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ ότι «γύρισαν την πλάτη» στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

«Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν», δήλωσε η Καρολάιν Λέβιτ, επικαλούμενη τον Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ λυπηρό που το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στους Αμερικανούς κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν την άμυνά τους».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε τροποποιημένο σχέδιο ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο βασίζεται σε πρόταση 15 σημείων, υπό την προϋπόθεση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά.

Σύμφωνα με την ίδια, η ιρανική πλευρά είχε καταθέσει αρχικά σχέδιο 10 σημείων, το οποίο απορρίφθηκε ως «ανεύθυνο και εντελώς απαράδεκτο» από τον Τραμπ και την ομάδα διαπραγμάτευσης.

Σχέδιο αναδιάταξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, εξετάζεται σχέδιο αναδιάταξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Το σχέδιο προβλέπει τη μετακίνηση δυνάμεων από χώρες που θεωρούνται λιγότερο υποστηρικτικές στον πόλεμο με το Ιράν προς κράτη που εμφανίζονται πιο συνεργάσιμα με την αμερικανική στρατηγική.

Η πρόταση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζονται στον Λευκό Οίκο, αναδεικνύοντας το ρήγμα στις σχέσεις με ευρωπαϊκούς συμμάχους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περίπου 84.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, με τις βάσεις να αποτελούν κρίσιμο κόμβο για τις παγκόσμιες επιχειρήσεις, αλλά και σημαντική πηγή οικονομικής δραστηριότητας για τις χώρες φιλοξενίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος αμερικανικής στρατιωτικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, με την Ισπανία και τη Γερμανία να συγκαταλέγονται στα πιθανά σενάρια.

Αντίθετα, χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Ελλάδα ενδέχεται να ενισχυθούν με επιπλέον στρατιωτική παρουσία, καθώς θεωρούνται πιο υποστηρικτικές της αμερικανικής πολιτικής και έχουν υψηλές αμυντικές δαπάνες.

Οι ίδιες χώρες συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που δήλωσαν έτοιμες να στηρίξουν διεθνή αποστολή για την επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ.

Η πιθανή μεταφορά στρατευμάτων πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει την ένταση με τη Μόσχα.

Κλιμάκωση εντάσεων ΗΠΑ – Ευρώπης

Η κρίση γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια σειρά εντάσεων μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και ευρωπαϊκών χωρών.

Στο παρελθόν, οι σχέσεις είχαν επιβαρυνθεί από την επιβολή εμπορικών δασμών προς την Ευρώπη, αλλά και από την προσέγγιση του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο των προσπαθειών για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Παράλληλα, είχε προκύψει διπλωματική ένταση με τη Δανία λόγω της πρότασης για προσάρτηση της Γροιλανδίας, αυτόνομης περιοχής του δανικού βασιλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020, κατά την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την αποχώρηση περίπου 12.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, απόφαση που ανετράπη το 2021 από τον Τζο Μπάιντεν.

Διαβάστε επίσης:

Ο Βανς προειδοποιεί το Ιράν να μη σπάσει την εκεχειρία εξαιτίας της κατάστασης στον Λίβανο – «Θα ήταν ανόητο»

Ιερουσαλήμ: Ανοίγουν ξανά οι Άγιοι Τόποι μετά την «εύθραυστη» εκεχειρία με το Ιράν

Λίβανος: Τουλάχιστον 254 νεκροί από τους μαζικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Λουτρό αίματος στη Βηρυτό (Videos)