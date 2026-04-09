ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 15:44
Δοκιμάζεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή – Δεν εγκαταλείπει τον Λίβανο το Ιράν – «Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν τη συμφωνία»

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, λέγοντας πως εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία θα «αρχίσουν τα πυρά». Το Ισραήλ θα πλήξει το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ «όπου χρειαστεί» δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, την επομένη των φονικών πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον Λίβανο. Διεθνής καταδίκη για τη μεγαλύτερη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου από την έναρξη του πολέμου.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας και καθιστούν τις διαπραγματεύσεις ανούσιες, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

ΗΠΑ και Ισραήλ ισχυρίζονται ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χαζμπολάχ συνεχίζονται καθώς η παύση των επιθέσεων κατά της λιβανέζικης οργάνωσης δεν περιλαμβάνεται στους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε ότι ο Λίβανος αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας θα επιφέρει «σθεναρή απάντηση» από το Ιράν. Μάλιστα και το Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του διαμεσολαβητή στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, επικρίνει το Ισραήλ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δηλώνει ότι η διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ σταμάτησε μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου την Τετάρτη.

Διαβάστε επίσης

Βραζιλία: Φωτιά κατέστρεψε το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο στο Ρίο (video)

Η Βρετανία εντόπισε ρωσικά κατασκοπευτικά υποβρύχια στον βόρειο Ατλαντικό – «Αν κάνουν ζημιά σε καλώδια θα υποστούν συνέπειες»

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί το Ιράν θεωρεί ότι κέρδισε τη σύγκρουση με ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Τραμπ έπληξε την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ περισσότερο από ό,τι ο Πούτιν, λέει ο Τσέχος πρόεδρος

MEDIA

Στον «αστερισμό» του Alpha η κορυφή της τηλεθέασης και την Τετάρτη(8/4)

LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Τράβηξε τα βλέμματα με Schiaparelli στην πρεμιέρα του «Margo’s Got Money Troubles»

ΥΓΕΙΑ

Έξυπνο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει την καρδιακή ανεπάρκεια 5 χρόνια πριν από την εμφάνισή της- Έλληνας ο επιστήμονας που ηγείται της έρευνας

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

ΚΑΛΧΑΣ

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

