Δοκιμάζεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή – Δεν εγκαταλείπει τον Λίβανο το Ιράν – «Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν τη συμφωνία»

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, λέγοντας πως εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία θα «αρχίσουν τα πυρά». Το Ισραήλ θα πλήξει το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ «όπου χρειαστεί» δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, την επομένη των φονικών πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον Λίβανο. Διεθνής καταδίκη για τη μεγαλύτερη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου από την έναρξη του πολέμου.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας και καθιστούν τις διαπραγματεύσεις ανούσιες, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

ΗΠΑ και Ισραήλ ισχυρίζονται ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χαζμπολάχ συνεχίζονται καθώς η παύση των επιθέσεων κατά της λιβανέζικης οργάνωσης δεν περιλαμβάνεται στους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε ότι ο Λίβανος αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας θα επιφέρει «σθεναρή απάντηση» από το Ιράν. Μάλιστα και το Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του διαμεσολαβητή στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, επικρίνει το Ισραήλ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δηλώνει ότι η διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ σταμάτησε μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου την Τετάρτη.

