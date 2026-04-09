Μέση Ανατολή: Το Σάββατο με Βανς οι συνομιλίες – «Παράλογες» μετά το ισραηλινό «μπουρλότο» λέει το Ιράν, κλειστά τα Στενά του Ορμούζ – Όλες οι εξελίξεις

Τόσο η Ουάσιγκτον, όσο και η Τεχεράνη ανακήρυξαν τη «νίκη», αφού ανακοίνωσαν πως συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες, με αντάλλαγμα το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ανακωχή την οποία υποστήριξε το Ισραήλ μεν, πλην όμως αντιτείνοντας πως δεν έχει εφαρμογή στον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από ένα ολονύχτιο θρίλερ και μόλις μιάμιση ώρα προτού λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, να προχωρήσουν σε κατάπαυση πυρός.

Ωστόσο, το Ισραήλ αρνείται να σταματήσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο υποστηρίζοντας πως δεν περιλαμβάνεται στην συμφωνία, ενώ την ίδια το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά του αναχαιτίζει κύμα ιρανικών drones, με ορισμένα να χτυπούν ζωτικές εγκαταστάσεις πετρελαίου, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης νερού. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρει ότι η δική του αεράμυνα «αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν», ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου Lavan στο νησί Σίρι στον Κόλπο.

Εντωμεταξύ, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ορμούζ θα ανοίξει αύριο Πέμπτη ή Παρασκευή, πριν τη συνάντηση με τις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Πακιστάν. «Η εκεχειρία είναι ακόμη εύθραυστη. Εμείς προτιμούμε μία διαρκή ειρήνη. Το Ιράν δεν θα φοβηθεί να επανέλθει στον πόλεμο, αν οι ΗΠΑ θελήσουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Live οι εξελίξεις:

