Η δημόσια αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ κλιμακώνεται φέρνοντας στη μνήμη την ιστορική κόντρα του Ναπολέοντα με τον Πάπα Πίο Ζ’. Και μάλιστα ο Ποντίφικας από το Σικάγο αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα υπολογίσιμος αντίπαλο, με τις δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν σημαντικά πιο δημοφιλή από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ιράν και Μεταναστευτικό

Η ένταση κλιμακώθηκε φέτος με αφορμή τη χρήση στρατιωτικής βίας από την κυβέρνηση Τραμπ και τον πόλεμο στο Ιράν. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Wall Street Journal, o Πάπας Λέων ΙΔ’ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν φοβάται και θα συνεχίσει να υψώνει τη φωνή του κατά του πολέμου, ενώ η σύγκρουση είχε ξεκινήσει νωρίτερα με αφορμή τις σκληρές πολιτικές του Τραμπ στο μεταναστευτικό και τις επιδρομές της υπηρεσίας ICE.

Ο Τραμπ αντέδρασε κατηγορώντας τον Πάπα για στροφή προς την αριστερά. Μάλιστα, προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και στη θρησκευτική δεξιά όταν δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα που φτιάχτηκε από τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τον εμφάνιζε με χιτώνες που παρέπεμπαν στον Χριστό και θεραπευτικές δυνάμεις και την οποία αργότερα διέγραψε.

«Μαέστρος ορχήστρας»

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Πάπας Λέων διαφέρει σημαντικά από τον προκάτοχό του, Φραγκίσκο. Ενώ ο Φραγκίσκος χρησιμοποιούσε συχνά προκλητικές ατάκες που μερικές φορές αποξένωναν τους συντηρητικούς επισκόπους, ο Λέων περιγράφεται ως ένας «συστηματικός και μεθοδικός πολιτικός παίκτης».

«Ο Φραγκίσκος ήταν ροκ σταρ, αλλά ο Λέων είναι ο μαέστρος μιας ορχήστρας», αναφέρει ο Francesco Sisci του Ινστιτούτου Appia. «Είναι δραστικός στα παρασκήνια και όταν μιλάει, αυτό είναι το τελικό βήμα μιας προετοιμασμένης στρατηγικής».

Το πολιτικό ρίσκο για τον Τραμπ

Παρά τη στήριξη του Λευκού Οίκου από προσωπικότητες όπως ο πρώην CEO της Goya Foods, Μπομπ Ουνάνουε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ χάνει έδαφος στους Καθολικούς ψηφοφόρους, μια ομάδα-κλειδί για τη νίκη του το 2024.

Έρευνα του Fox News έδειξε ότι το 52% των Καθολικών αποδοκιμάζει πλέον τις επιδόσεις του προέδρου.

Η θέση του Βατικανού και του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, υπεραμύνθηκε του έργου του Τραμπ, ισχυριζόμενη τονίζοντας ότι είναι ο σπουδαιότερος πρόεδρος για τους Καθολικούς λόγω της στάσης του κατά των αμβλώσεων και της προστασίας των θρησκευτικών δικαιωμάτων.

Από την άλλη, ο Αντιπρόεδρος JD Vance κάλεσε το Βατικανό να περιοριστεί σε θέματα ηθικής. Ωστόσο, η ηγεσία της Εκκλησίας απαντά ότι η εφαρμογή του Ευαγγελίου στον πραγματικό κόσμο είναι αναπόφευκτα πολιτική. «Όταν είναι απαραίτητο, πρέπει να λέμε την αλήθεια στην εξουσία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καρδινάλιος Michael Czerny.

