ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 10:42
15.04.2026 09:41

Το Ιράν ειρωνεύεται τον Τραμπ: Δεν έχουμε σκοπό να βλάψουμε την Ιταλία – Αγαπάμε τους Ιταλούς, το ποδόσφαιρο και το φαγητό τους

Απάντηση στην δήλωση του Τραμπ πως το Ιράν θα μπορούσε να ανατινάξει την Ιταλία μέσα σε δύο λεπτά, έδωσε η πρεσβεία του Ιράν στην Ταϊλάνδη.

Συγκεκριμένα, έγραψε στην πλατφόρμα Χ:

«Γιατί να κάνουμε κακό στην Ιταλία; Αγαπάμε τους Ιταλούς, το ποδόσφαιρο και το φαγητό και λατρεύουμε τη Ρώμη, το Ρίμινι, την Πίζα, το Μιλάνο, τη Βενετία, τη Σαρδηνία, τη Φλωρεντία, τη Νάπολη, τη Γένοβα, το Τορίνο, τη Σικελία, και όλα τα ενδιάμεσα».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δήλωσή του στην Corriere della Sera είχε περάσει σε προσωπική επίθεση κατά της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

«Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένος, νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος» είχε δηλώσει

Και δεν σταμάτησε εκεί. Ενέτεινε τη ρητορική του με γεωπολιτικές αιχμές:

«Είναι η Μελόνι η οποία είναι απαράδεκτη, διότι δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και το ότι θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε δυο λεπτά, αν είχε την δυνατότητα».

