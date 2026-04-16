Ειρηνικός: Νέο φονικό «πλήγμα» σε σκάφος με «εμπόρους ναρκωτικών» – Τρεις νεκροί (video)

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέο αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Πρόκειται για την πέμπτη επιχείρηση σε μια εβδομάδα.

Η νέα επιδρομή αυξάνει σε τουλάχιστον 177 τον απολογισμό των νεκρών στο πλαίσιο της εκστρατείας βομβαρδισμών στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που βάζουν στο στόχαστρο σκάφη τα οποία παρουσιάζονται ως εμπλεκόμενα στη διακίνηση ουσιών προς τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει κάποια απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») έκανε λόγο για «θανάσιμο πλήγμα» εναντίον πλεούμενου «επιδιδόμενου σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», που εκμεταλλεύονταν «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφέρεται.

On April 15, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/EaGDMHmpan April 16, 2026

Πρόσθεσε πως «τρεις άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν» και παρέθεσε «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο 20 δευτερολέπτων που απαθανατίζει την καταστροφή του σκάφους.

Η Ουάσιγκτον εξαπολύει από τον Σεπτέμβριο του 2025 αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς την αμερικανική αγορά, χαρακτήρισε πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από πέρυσι και αναφέρεται συνεχώς σε «ναρκωτρομοκράτες».

