ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 09:28
Το φαραωνικό σχέδιο Τραμπ: «Αψίδα του Θριάμβου» 76 μέτρων στην Ουάσινγκτον για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ (Video/Photos)

leavitt apsida thriamvou

Την επίσημη ονομασία του μνημείου που θα ανεγερθεί στην Ουάσινγκτον για τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, παρουσιάζοντας παράλληλα τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου που προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ονομασία «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα φέρει το νέο μνημείο που σχεδιάζεται για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Όπως διευκρίνισε, η κατασκευή εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, με την επέτειο να τιμάται στις 4 Ιουλίου. «Προς τιμήν αυτής της ιστορικής περίστασης», ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του θα υποβάλουν τα σχετικά σχέδια για την ανέγερση του μνημείου, ανέφερε.

Τα χαρακτηριστικά της αψίδας

Κατά την παρουσίαση, η Κάρολαϊν Λέβιτ έδειξε αφίσα με καλλιτεχνική απεικόνιση της αψίδας – την οποία αρχικά κρατούσε ανάποδα – επισημαίνοντας ότι το ύψος της θα φτάνει τα 250 πόδια, δηλαδή πάνω από 76 μέτρα, συμβολίζοντας τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Στην κορυφή της κατασκευής προβλέπεται να τοποθετηθεί Άγαλμα της Ελευθερίας, ενώ το συνολικό ύψος θα ξεπερνά την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, η οποία φτάνει τα 50 μέτρα.

Η ψηλότερη αψίδα στον κόσμο

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το μνημείο φιλοδοξεί να αποτελέσει την ψηλότερη κατασκευή του είδους παγκοσμίως, ξεπερνώντας το Μνημείο της Επανάστασης στο Μεξικό (67 μέτρα) και αφήνοντας στην τρίτη θέση την Αψίδα του Θριάμβου στη Βόρεια Κορέα (60 μέτρα).

Τα σχέδια για την αψίδα στην Ουάσινγκτον είχαν αποκαλυφθεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο, όταν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου εντόπισαν μακέτα στο Οβάλ Γραφείο. Η πρώτη ρεαλιστική απεικόνιση του έργου δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Ένα ακόμη σχέδιο του Τραμπ – και οι αντιδράσεις

Η ανέγερση της αψίδας εντάσσεται σε μια σειρά αρχιτεκτονικών πρωτοβουλιών που έχει εμπνευστεί ο πρόεδρος Τραμπ, όπως η κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Το μνημείο, το οποίο θα περιλαμβάνει πολλά χρυσά στοιχεία, εκτιμάται ότι θα επισκιάσει το γειτονικό Μνημείο Λίνκολν, το οποίο δεν ξεπερνά τα 30 μέτρα σε ύψος. Επικριτές του σχεδίου υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα έργο που αντανακλά τη ματαιοδοξία του 79χρονου προέδρου.

Παράλληλα, αν και το συνολικό κόστος δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί από τον Λευκό Οίκο, έχει γίνει γνωστό ότι η κατασκευή θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τους Αμερικανούς φορολογουμένους.

Στόχος η ενίσχυση της εθνικής υπερηφάνειας

Από την πλευρά της, η Κάρολαϊν Λέβιτ υποστήριξε ότι το μνημείο θα συμβάλει στην ενίσχυση της εθνικής υπερηφάνειας. «Τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα εξακολουθούν να εμπνέονται από αυτό το εθνικό μνημείο», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

google_news_icon

rrodos_kentriki
joke_tattoo
tsimtsili-new
akylas new
lazaridis makarios
eurofighter_typhoon_new_123
doukas-1
qantas- Project Sunrise-9
de-grece-eksot
Giannis-maraiah
rrodos_kentriki
joke_tattoo
tsimtsili-new
