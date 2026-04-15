ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 23:28
15.04.2026 21:39

Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη προτείνει να περνούν ανεμπόδιστα τα πλοία από την πλευρά του Ομάν

hormuz_new_123

Το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει την πιθανότητα να επιτρέπει σε πλοία να διαπλέουν ελεύθερα τα Στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν, χωρίς να κινδυνεύουν να δεχτούν επίθεση, με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για να αποτραπεί η αναζωπύρωση της σύγκρουσης, ανέφερε σήμερα μια πηγή που έχει ενημερωθεί από την Τεχεράνη.

Η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι «ευαίσθητο», ανέφερε ότι το Ιράν θα ήταν πρόθυμο να επιτρέψει στα πλοία να χρησιμοποιούν την άλλη πλευρά του στενού, στα ύδατα του Ομάν, χωρίς να παρεμποδίζονται από την Τεχεράνη. Η πηγή δεν διευκρίνισε εάν το Ιράν θα συμφωνούσε επίσης να απομακρύνει τυχόν νάρκες που μπορεί να έχει τοποθετήσει σε αυτό το τμήμα της θάλασσας ή εάν θα επιτρεπόταν σε όλα τα πλοία —ακόμη και σε εκείνα που συνδέονται με το Ισραήλ— να διέρχονται ελεύθερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση εξαρτάται από το εάν η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Τεχεράνης.

Ο πόλεμος οδήγησε στη μεγαλύτερη διακοπή που έχει σημειωθεί ποτέ στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, επειδή σταμάτησαν οι θαλάσσιες μεταφορές στο Ορμούζ, απ’ όπου περνά περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Εκατοντάδες δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία, καθώς και 20.000 ναυτικοί, παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός του Κόλπου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 28 Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης:

Η Ελλάδα συνεισφέρει 1 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Ανοίγει νέο μέτωπο ο Τραμπ: Το Πεντάγωνο «φουλάρει» για στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα

Bloomberg: Παράταση της εκεχειρίας κατά δύο εβδομάδες εξετάζουν ΗΠΑ και Ιράν, για να δοθεί χρόνος για επίτευξη συμφωνίας

google_news_icon

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τον 26χρονο που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς: «Έβαλε χάπι βιασμού στο ποτό μου»

kylian real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ματσάρα στο Μόναχο Μπάγερν – Ρεάλ 2-3, Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 0-0

aekf4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο φάιναλ φορ του BCL για δεύτερη διαδοχική χρονιά η ΑΕΚ, 72-67 τη Μπανταλόνα

pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Μυλωνάκη: O χρόνος σήμερα πάγωσε λίγο πριν τις 09:00

eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

natura
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

netanyahu israel
gynaika-katathlipsi-via-viasmos
kylian real
