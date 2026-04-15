Bloomberg: Παράταση της εκεχειρίας κατά δύο εβδομάδες εξετάζουν ΗΠΑ και Ιράν, για να δοθεί χρόνος για επίτευξη συμφωνίας

Το ενδεχόμενο παράτασης της κατάπαυσης του πυρός, η οποία λήγει την Τρίτη, κατά δύο εβδομάδες εξετάζουν οι ΗΠΑ και το Ιράν, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι μεσολαβητές μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών προσπαθούν να οργανώσουν συνομιλίες για την επίλυση των πιο ακανθωδών ζητημάτων, δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Μεταξύ των δύσκολων αυτών ζητημάτων περιλαμβάνονται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχουν ακόμη εγγυήσεις ότι η κατάπαυση του πυρός θα παραταθεί και οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε αυτό, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ούτε το Ιράν ούτε οι ΗΠΑ επιθυμούν την επιστροφή στις εχθροπραξίες, δήλωσε ένα άλλο άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε την προοπτική αναζωπύρωσης των μαχών την Τρίτη, δηλώνοντας στο Fox Business ότι ο πόλεμος, που διαρκεί σχεδόν επτά εβδομάδες, «πλησιάζει στο τέλος του».

WSJ: Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για νέο γύρο συνομιλιών – Εκκρεμούν ημερομηνία και τόπος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να έχουν καταλήξει σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για πραγματοποίηση νέας συνάντησης, χωρίς ωστόσο να έχουν «κλειδώσει» ακόμη ούτε τον χρόνο, ούτε την τοποθεσία διεξαγωγής της, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο των πολύωρων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το Μ. Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ιρανικά, κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, μια αντιπροσωπεία του Πακιστάν είναι καθ’ οδόν για την Τεχεράνη, για να μεταφέρει ένα μήνυμα από τις ΗΠΑ και να σχεδιάσει τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

WATCH: Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi welcoming Pakistan's Chief of Army Staff Field Marshal Syed Asim Munir upon his arrival in Tehran pic.twitter.com/tihEx3W8f7 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 15, 2026

«Οι ΗΠΑ και το Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες την Τρίτη, πλησιάζοντας σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους», ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X και ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ.

🚨🇺🇸🇮🇷U.S. and Iran made progress in talks on Tuesday, moving closer to a framework agreement to end the war, two U.S. officials said. @MarcACaputo and I report for @axioshttps://t.co/9SMkwnJiGX April 15, 2026

Τραμπ: Πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν πριν την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Sky News, δήλωσε ότι είναι «πιθανό» η Ουάσιγκτον να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη πριν ο βασιλιάς Κάρολος επισκεφθεί τις ΗΠΑ.

«Είναι πιθανό. Πολύ πιθανό. Έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ αναφερόμενος στο ιρανικό καθεστώς.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, θα βρίσκονται στις ΗΠΑ από τις 27 έως τις 30 Απριλίου.

