Αστυνομική επέμβαση με θανατηφόρα κατάληξη στη Νεμπράσκα: Νεκρή 31χρονη μετά από επίθεση με μαχαίρι σε δίχρονο παιδί

Ένα βίαιο περιστατικό σε εμπορικό κατάστημα στην Ομάχα της Νεμπράσκα των ΗΠΑ κατέληξε στον θανάσιμο πυροβολισμό μιας γυναίκας από αστυνομικό, έπειτα από επίθεσή της με μαχαίρι σε δίχρονο παιδί στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος.

Οι τοπικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση για τη δράση του αστυνομικού που πυροβόλησε τη 31χρονη Νοέμι Γκούζμαν, η οποία έχασε τη ζωή της επί τόπου. Εκπρόσωπος του πολυκαταστήματος επιβεβαίωσε στο Newsweek ότι υπάρχει πλήρης συνεργασία με τις Αρχές για τη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

Από την πλευρά της αστυνομίας έγινε γνωστό ότι δέχθηκαν δύο τηλεφωνικές κλήσεις στην άμεση δράση, στις οποίες πολίτες ανέφεραν την παρουσία γυναίκας με μεγάλο κουζινομάχαιρο στο πάρκινγκ του πολυκαταστήματος, μαζί με μικρό παιδί.

Περιπολικό με δύο αστυνομικούς έφτασε στο σημείο και εντόπισε την 31χρονη στον χώρο στάθμευσης, κοντά σε καρότσι στο οποίο βρισκόταν το παιδί.

Η γυναίκα φέρεται να απειλούσε το δίχρονο παιδί με το μαχαίρι, ενώ οι αστυνομικοί της έδωσαν επανειλημμένες εντολές να το πετάξει. Εκείνη αρνήθηκε να συμμορφωθεί και στη συνέχεια επιτέθηκε στο παιδί με το μαχαίρι. Οι δύο ένστολοι απάντησαν με πυροβολισμούς από τα υπηρεσιακά τους όπλα.

Μετά το περιστατικό, ο κηδεμόνας του παιδιού μαζί με έναν περαστικό το απομάκρυναν άμεσα από το καρότσι και του παρείχαν βοήθεια, ενώ οι αστυνομικοί επιχείρησαν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στη Γκούζμαν, η οποία όμως κατέληξε επί τόπου.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι τα τραύματά του δεν απειλούσαν τη ζωή του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, η 31χρονη είχε κλέψει το μαχαίρι από το κατάστημα. Ακολούθως, φέρεται να απείλησε τον κηδεμόνα του παιδιού, αναγκάζοντάς τον να περπατά μπροστά από το καρότσι στο οποίο βρισκόταν το παιδί. Στη συνέχεια οδήγησε και τους δύο στο πάρκινγκ, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο λίγο μετά την έξοδό τους από το πολυκατάστημα.

Οι Αρχές της Ομάχα δημοσιοποίησαν και οπτικό υλικό από την κάμερα σώματος ενός εκ των αστυνομικών, στο οποίο φαίνεται η Γκούζμαν να κρατά το μαχαίρι.

«Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ενήργησαν με επαγγελματισμό για να παρέμβουν και να σώσουν τη ζωή ενός παιδιού», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Ομάχα, Τοντ Σμάδερερ. «Η κοινότητα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής γνωρίζοντας ότι οι αστυνομικοί της Ομάχα είναι πάντα έτοιμοι να δράσουν με θάρρος και αποφασιστικότητα στις πιο σοβαρές καταστάσεις για την προστασία του κοινού», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο δήμαρχος της πόλης Τζον Γ. Γιούινγκ Τζούνιορ ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση ανταπόκριση, σημειώνοντας: «Είμαι ευγνώμων για τον επαγγελματισμό του τμήματος».

Οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό έχουν τεθεί σε καθεστώς άδειας μετ’ αποδοχών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ αναμένεται να καταθέσουν στο πλαίσιο της έρευνας. Παράλληλα, οι Αρχές καλούν πολίτες που ενδέχεται να είδαν ή να κατέγραψαν το συμβάν να επικοινωνήσουν με το αστυνομικό τμήμα για την παροχή πληροφοριών.

Διαβάστε επίσης:

