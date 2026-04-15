15.04.2026 17:47

WSJ: Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για νέο γύρο συνομιλιών – Εκκρεμούν ημερομηνία και τόπος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να έχουν καταλήξει σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για πραγματοποίηση νέας συνάντησης, χωρίς ωστόσο να έχουν «κλειδώσει» ακόμη ούτε τον χρόνο, ούτε την τοποθεσία διεξαγωγής της, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση των συζητήσεων. 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο των πολύωρων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το Μ. Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ιρανικά, κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, μια αντιπροσωπεία του Πακιστάν είναι καθ’ οδόν για την Τεχεράνη, για να μεταφέρει ένα μήνυμα από τις ΗΠΑ και να σχεδιάσει τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι ΗΠΑ και το Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες την Τρίτη, πλησιάζοντας σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους», ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X και ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ.

Τραμπ: Πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν πριν την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Sky News, δήλωσε ότι είναι «πιθανό» η Ουάσιγκτον να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη πριν ο βασιλιάς Κάρολος επισκεφθεί τις ΗΠΑ.

«Είναι πιθανό. Πολύ πιθανό. Έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ αναφερόμενος στο ιρανικό καθεστώς.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, θα βρίσκονται στις ΗΠΑ από τις 27 έως τις 30 Απριλίου.

