WSJ: Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για νέο γύρο συνομιλιών – Εκκρεμούν ημερομηνία και τόπος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να έχουν καταλήξει σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για πραγματοποίηση νέας συνάντησης, χωρίς ωστόσο να έχουν «κλειδώσει» ακόμη ούτε τον χρόνο, ούτε την τοποθεσία διεξαγωγής της, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο των πολύωρων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το Μ. Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ιρανικά, κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, μια αντιπροσωπεία του Πακιστάν είναι καθ’ οδόν για την Τεχεράνη, για να μεταφέρει ένα μήνυμα από τις ΗΠΑ και να σχεδιάσει τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

WATCH: Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi welcoming Pakistan's Chief of Army Staff Field Marshal Syed Asim Munir upon his arrival in Tehran pic.twitter.com/tihEx3W8f7 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 15, 2026

«Οι ΗΠΑ και το Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες την Τρίτη, πλησιάζοντας σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους», ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X και ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ.

🚨🇺🇸🇮🇷U.S. and Iran made progress in talks on Tuesday, moving closer to a framework agreement to end the war, two U.S. officials said. @MarcACaputo and I report for @axioshttps://t.co/9SMkwnJiGX April 15, 2026

Τραμπ: Πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν πριν την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Sky News, δήλωσε ότι είναι «πιθανό» η Ουάσιγκτον να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη πριν ο βασιλιάς Κάρολος επισκεφθεί τις ΗΠΑ.

«Είναι πιθανό. Πολύ πιθανό. Έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ αναφερόμενος στο ιρανικό καθεστώς.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, θα βρίσκονται στις ΗΠΑ από τις 27 έως τις 30 Απριλίου.

