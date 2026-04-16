ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 09:23
16.04.2026 08:00

Αυστραλία: Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο

16.04.2026 08:00
Μάχη με τις φλόγες έδινε χθες Τετάρτη η πυροσβεστική στην Αυστραλία, καθώς πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα από τα δύο διυλιστήρια της χώρας παρέμενε ανεξέλεγκτη. Η εγκατάσταση καλύπτει περίπου το 10% της εγχώριας κατανάλωσης καυσίμων.

Πυροσβέστες κλήθηκαν να μεταβούν στην εγκατάσταση στις 23:15 (τοπική ώρα· 16:15 ώρα Ελλάδας) χθες, έπειτα από εκρήξεις και την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στο διυλιστήριο της Viva Oil στη Τζιλόνγκ, στην πολιτεία Βικτόρια.

«Η φωτιά δεν έχει ελεγχθεί ακόμη, όμως έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο», ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της Βικτόριας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας πως καίγονται «υγροποιημένο αέριο πετρελαίου και άλλα αέρια».

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ως αυτό το στάδιο. Η Viva Energy, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει «καμιά άμεση συνέπεια στις παραδόσεις καυσίμων».

Ο ιστότοπος της Viva Energy αναφέρει ότι το διυλιστήριο άνοιξε το 1954 και «μπορεί να επεξεργάζεται ως και 120.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, παράγοντας βενζίνη, ντίζελ, υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, καύσιμα αεροσκαφών κ.λπ. είδη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το διυλιστήριο παράγει «πάνω από το 50%» των καυσίμων που καταναλώνονται στην πολιτεία Βικτόρια και «το 10% των καυσίμων της Αυστραλίας» συνολικά.

Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε μια εβδομάδα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στη Viva Energy και την κυβέρνηση της Αυστραλίας για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των ενεργειακών πόρων, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης

Ισημερινός: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 20 τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

Ειρηνικός: Νέο φονικό «πλήγμα» σε σκάφος με «εμπόρους ναρκωτικών» – Τρεις νεκροί (video)

Τρεις νεκροί στην Ουκρανία, δύο στη Ρωσία στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων

ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Ρόδο: Άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι 4ου ορόφου

ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη υπόθεση κακοποίησης στην Ολλανδία: Άνδρας έκανε 250 τατουάζ με το όνομα και τα αρχικά του στο πρόσωπο και το σώμα της συντρόφου του

MEDIA

Εκτός Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου – Τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη δύσκολη μάχη του Γιώργου Μυλωνάκη (Video)

MEDIA

Ο Ακύλας σε ρόλο ηθοποιού σε σειρά της ΕΡΤ

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 09:23
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Ρόδο: Άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι 4ου ορόφου

ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη υπόθεση κακοποίησης στην Ολλανδία: Άνδρας έκανε 250 τατουάζ με το όνομα και τα αρχικά του στο πρόσωπο και το σώμα της συντρόφου του

MEDIA

Εκτός Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου – Τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη δύσκολη μάχη του Γιώργου Μυλωνάκη (Video)

1 / 3