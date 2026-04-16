Ισημερινός: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 29 τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 29 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στον νότιο Ισημερινό χθες Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU911, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε χαράδρα προτού πάρει φωτιά.

#Televistazo | 🔴 11 muertos y 22 heridos, es el saldo que deja hasta el momento, un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 57, de la vía Cuenca Molleturo.



🚍 Un bus interprovincial que viajaba desde #Azuay a #Guayaquil, cayó a un río y terminó incendiándose.



Las causas… pic.twitter.com/wdGZOglwed — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) April 16, 2026

«Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν (στο δυστύχημα) στον δρόμο Κουένκα-Μογιετούρο ανέρχεται σε 14 και αυτός των τραυματιών σε 29», ανέφερε το ECU911 μέσω X.

🚨 #ATENCIÓN | Tragedia en la vía Cuenca-Molleturo. Bus de la Cooperativa San Luis (ruta Cuenca-Guayaquil) cayó al abismo y se incendió en el sector Río Chorro (Km 57).

⚠️ Reporte preliminar: 11 fallecidos y 20 heridos. pic.twitter.com/CjPD4VjVex April 16, 2026

Μέλη του «προσωπικού υπηρεσιών διάσωσης» διεξάγουν «συντονισμένη» επιχείρηση επιτόπου «σε αναζήτηση άλλων ανθρώπων» που μπορεί να έχασαν τη ζωή τους, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στο όχημα.

Bus cae a un abismo en la vía Cuenca–Molleturo: hay heridos y atrapados.

A las 12:51,el ECU 911 alertó sobre un siniestro en la vía Cuenca-Molleturo.Un bus perdió pista y se volcó.

Bomberos Cuenca,Ministerio de Salud Pública del Ecuador, IESS y Cruz Roja Ecuatoriana se movilizan pic.twitter.com/MoHqmHENkM April 15, 2026

Tragedia de proporciones. Un bus de transporte interprovincial de la cooperativa Ejecutivo San Luis perdió pista y cayó a un barranco en la vía Cuenca-Molleturo. Hasta ahora hay once muertos y 20 heridos. El vehículo se incendió completamente y quedó como chatarra. Cubría la ruta… pic.twitter.com/E7zlaV9BQ2 April 16, 2026

Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στις κυριότερες αίτιες θνησιμότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Την περασμένη χρονιά, τροχαία στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 2.000 πολίτες του Ισημερινού· ο χειρότερος απολογισμός ετήσιος απολογισμός είχε καταγραφτεί το 2023, όταν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Ισημερινού 2.373 άνθρωποι.

