Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ θα μπλοκάρουν τα ιρανικά λιμάνια «για όσο χρειαστεί» – «Έτοιμοι να ξαναρχίσουμε τις μάχες εάν αποτύχουν οι συνομιλίες»

Οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον αποκλεισμό «για όσο χρειαστεί», ανακοίνωσε ο Χέγκσεθ προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ επαναφορτίζονται «με περισσότερη δύναμη από πριν» ενώ δίνουν στο Ιράν την επιλογή να κάνει τα πράγματα «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο υπουργός Άμυνας είπε ότι η ενεργειακή βιομηχανία του Ιράν δεν έχει καταστραφεί «ακόμα» και ότι η απειλή να πυροβολήσει εμπορικά πλοία «δεν είναι έλεγχος, είναι πειρατεία».

Ο Χέγκσεθ, δήλωσε ακόμη την Πέμπτη ότι το Ιράν «ξεθάβει» πυραύλους και εκτοξευτές από βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν είναι σε θέση να «αναπληρώσει» τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Απευθυνόμενος στους Ιρανούς ηγέτες, ο Χέγκσεθ είπε: «Ενώ εσείς σκάβετε, σκάβετε από βομβαρδισμένες και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, εμείς γινόμαστε μόνο πιο δυνατοί. Εσείς σκάβετε τους εναπομείναντες εκτοξευτές και πυραύλους σας χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσετε. Δεν έχετε αμυντική βιομηχανία. Δεν έχετε τη δυνατότητα να αναπληρώσετε τις επιθετικές ή αμυντικές σας δυνατότητες».

Για να πιέσει την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία, η Ουάσινγκτον αποφάσισε αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να επιβάλουν αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που επιδιώκουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Ιράν.

«(Θα) καταδιώξουμε ενεργά οποιοδήποτε πλοίο με ιρανική σημαία ή οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να παράσχει υλική υποστήριξη στο Ιράν», δήλωσε από την πλευρά του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν, μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο.

Πλοία που επιχειρήσουν να σπάσουν τον αποκλεισμό θα αναχαιτίζονται και θα προειδοποιούνται ότι «αν δεν συμμορφωθείτε με αυτόν τον αποκλεισμό, θα ασκήσουμε βία». Η επιβολή του αποκλεισμού θα γίνεται εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν και σε διεθνή ύδατα, τόνισε ο Κέιν.

Ο Χέγκσεθ τόνισε επίσης ότι η Κίνα διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον πόλεμο που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης:

