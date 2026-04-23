Άγιος Δημήτριος: Προσήχθη 20χρονος για την δολοφονία του γιου του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ

Στην προσαγωγή ενός 20χρονου που ανακρίνεται για την δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα για μια γυναίκα, να τσακώθηκαν και έγινε το κακό.

Την ίδια ώρα, το θύμα φέρεται να πάλεψε με τον δολοφόνο του σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του γιου του αξιωματικού της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του άνδρα διαπίστωσε πως πέρα από τα σημάδια, φέρει και δύο μικρά τραύματα – ένα στον λαιμό και ένα στο κεφάλι. Το θανατηφόρο χτύπημα είναι αυτό που έχει στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο.



Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκύπτει πως ο 27χρονος πάλεψε με κάποιον ή κάποιους για λόγους που παραμένουν άγνωστοι. Επίσης θα γίνει έρευνα στα ρούχα του για γενετικό υλικό και αποτυπώματα.

Έρευνες στο Πάρκο Ασυρμάτου

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τόσο οι μαρτυρίες κατοίκων όσο και το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο αναζητείται από την ευρύτερη περιοχή.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στο σημείο και στη γύρω περιοχή, αναζητώντας το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι έρευνες επεκτάθηκαν ακόμη και σε κάδους απορριμμάτων, πιλοτές και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς αποτέλεσμα.

Μέχρι στιγμής η προσπάθεια των αστυνομικών που προσπαθούν να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει πέσει στο κενό, καθώς η δολοφονία φαίνεται να έγινε σε τυφλό σημείο όπου δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός και κάμερες σε κοντινή απόσταση για να καταγράψουν το έγκλημα.



Παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν και το περιεχόμενο του κινητού τηλεφώνου του 25χρονου σε μία προσπάθεια να βρουν στοιχεία για τον δράστη της φονικής επίθεσης.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πριν από τον εντοπισμό του θύματος είχε προηγηθεί λογομαχία, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με την επίθεση.

Αυτόπτης μάρτυρας και γνωστός της οικογένειας του θύματος δήλωσε ότι προηγήθηκε τσακωμός και το θύμα χτυπήθηκε με μαχαίρι στην καρδιά, ενώ όπως είπε καθημερινά υπάρχουν πολλά περιστατικά στην περιοχή.



«Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά» δήλωσε ένας περιοίκος που γνωρίζει την οικογένεια, εμφανώς φορτισμένος καθώς όπως είπε «είναι μικρό παιδί, 25 ετών».

Ο 27χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως επιχείρησε να περπατήσει προς την έξοδο για να ζητήσει βοήθεια, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει εκεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες της δολοφονίας.