Συναγερμός στον Νέο Κόσμο: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του μετά από επίθεση στη μητέρα του

Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, 23/4, στον Νέο Κόσμο, έπειτα από σοβαρή καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έκανε 81χρονη γυναίκα σε βάρος του 51χρονου γιου της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται περίπου στις 18:30, όταν η ηλικιωμένη ενημέρωσε τις Αρχές ότι δέχθηκε επίθεση από τον γιο της μέσα στην κατοικία όπου διαμένουν αμφότεροι.

Για λόγους ασφαλείας, η ίδια απομακρύνθηκε άμεσα από το σπίτι και ζήτησε τη συνδρομή των Αρχών.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο 51χρονος φέρεται να έχει ταμπουρωθεί εντός της οικίας, αρνούμενος να εξέλθει. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο που κάνει χρήση ουσιών, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν ενδείξεις για ύπαρξη όπλου στο σπίτι, γεγονός που οδήγησε σε άμεση και ισχυρή κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ..

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν να διαχειριστούν την κρίση με προσεκτικούς χειρισμούς, επιδιώκοντας να πείσουν τον άνδρα να βγει από το σπίτι χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για άμεση απειλή προς τρίτους, ο 51χρονος δεν συνεργάζεται με τις Αρχές και συνεχίζει να παραμένει ταμπουρωμένος στο εσωτερικό της κατοικίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, στοιχείο που αξιολογείται σοβαρά από τις αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της επιχείρησης διαχείρισης του περιστατικού.

