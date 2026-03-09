Συνάντηση Δούκα – Χαρδαλιά στο Δημαρχείο Αθηνών: «Ξεκινάμε εμβληματικά έργα», «στενή η συνεργασία μας για απτά αποτελέσματα»

Συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για την προώθηση σημαντικών έργων και παρεμβάσεων στην πρωτεύουσα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα, οι προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, καθώς και ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και οι δυνατότητες του νέου ΕΣΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καλύτερο συντονισμό των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την υλοποίηση έργων με απτό αντίκτυπο στις γειτονιές της πόλης.

Ανταποκρινόμενος σε ένα πάγιο αίτημα του Δήμου Αθηναίων, ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την ένταξη του έργου για την κατασκευή νέου κτιρίου για το 64ο νηπιαγωγείο Αθηνών, με στόχο την ενίσχυση των σχολικών υποδομών σε μια περιοχή με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Με τον Δήμαρχο Αθηναίων, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Οριστικοποιήσαμε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν σε ωριμάνσεις κάποιων έργων και στα ζητήματα που αφορούν στα χρονοδιαγράμματα που συνοδεύουν τα έργα αυτά. Αξία δεν έχει μόνο να σχεδιάζουμε, αξία έχει να προχωράμε βήμα με το βήμα, για να μπορέσει και στο τέλος της θητείας μας ο κόσμος να δει απτά αποτελέσματα στη γειτονιά. Δεν συνεργαζόμαστε όμως, μόνο για τα θέματα αυτά, έχουμε κοινή αγωνία για το μέλλον της αυτοδιοίκησης. Συνεργαζόμαστε και για θέματα που αφορούν στον Χάρτη της Αυτοδιοίκησης, μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία – τομή του Υπουργείου Εσωτερικών – που πρέπει να βρει έτοιμους και τους Δήμους αλλά και την Περιφέρεια Αττικής».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ευχαρίστησε τον κ. Χαρδαλιά «για την εξαιρετική συνάντηση που είχαμε, διότι βάλαμε όλα τα θέματα μπροστά».

Όπως είπε, «ξεκινάμε νομίζω εμβληματικά έργα. Ξεκινάμε εργοτάξια σε κρίσιμα θέματα. Υπογράψαμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό που είναι ένα νέο νηπιαγωγείο στον Κολωνό, αλλά έχουμε έτσι και αλλιώς μια πολύ δυνατή συνεργασία όλη αυτή την περίοδο, η οποία ενισχύεται μέρα με τη μέρα ακόμα περισσότερο».

«Είχαμε μια εξαιρετική και ουσιαστική συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής. Βάλαμε στο τραπέζι όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις επόμενες προτεραιότητες για την πόλη. Ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει πολλούς Δήμους και πολλές περιοχές στην ευθύνη του, αλλά οφείλω να πω ότι δίνει την πρέπουσα έμφαση στην πρωτεύουσα – και για άλλη μια φορά τον ευχαριστώ γι’ αυτό. Ξεκινάμε σημαντικά έργα σε κρίσιμους τομείς, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη του νέου νηπιαγωγείου, σε μια γειτονιά που το έχει πραγματικά ανάγκη.

Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια είναι στενή και καθημερινή, με κοινό στόχο να επιταχύνουμε τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και κάνουν την Αθήνα πιο ανθεκτική και λειτουργική. Είναι πολύ κρίσιμο να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Με τον Νίκο Χαρδαλιά, είμαστε μαζί και στις Βρυξέλλες, στους κοινούς αγώνες που κάνουμε, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, σαν μία γροθιά, για να μπορέσουμε να έχουμε ρόλο, λόγο και φωνή και να κάνουμε αυτό για το οποίο μας ψήφισε ο κόσμος: έργα στις γειτονιές. Η σχέση Δήμων και Περιφερειών δεν είναι σε καμία περίπτωση ανταγωνιστική, είναι συνεργατική και γι’ αυτό κάνουμε από κοινού προσπάθεια».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους για την προώθηση σημαντικών έργων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Αθήνας.

