Το ηλεκτρικό που ξεπερνά μέχρι και τα θερμικά σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα έχει αλλάξει περισσότερο τα τελευταία τρία χρόνια από ό,τι σε ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία. Τα SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν στις πωλήσεις, τα υβριδικά έχουν γίνει mainstream και τα ηλεκτρικά, από niche επιλογή, έχουν αρχίσει να διεκδικούν σοβαρό μερίδιο.

Σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχει πλέον ένα μοντέλο που όχι απλώς πρωταγωνιστεί στην κατηγορία του, αλλά καταφέρνει να ξεπερνά ακόμα και καθιερωμένες θερμικές προτάσεις σε πωλήσεις.

Στη μεσαία κατηγορία D, το Tesla Model 3 αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς το μέλλον, αλλά και το παρόν. Με 130 ταξινομήσεις και μερίδιο 47,45% στο σύνολο της κατηγορίας, αλλά κυρίως με 117 μονάδες μέσα στον Μάρτιο και ένα εντυπωσιακό 68,02% στο μηνιαίο μερίδιο, αφήνει πίσω μοντέλα όπως το Skoda Octavia και δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

