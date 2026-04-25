Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 50χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 50χρονος οδηγός αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος όντας υπό την επήρεια αλκοόλ έπιασε το τιμόνι και ενεπλάκη σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 50χρονος προκάλεσε τροχαίο με υλικές ζημιές σε περιοχή της πόλης, ενώ οδηγούσε μεθυσμένος, με τους αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης να του περνούν χειροπέδες.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

