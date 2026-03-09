search
09.03.2026

«Νίκη»: Θλίψη για την απώλεια της Σοφίας Χρηστίδου – Να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της

Η Θεματική Ομάδα Παιδείας της «Νίκης» εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο της εκπαιδευτικού, Σοφίας Χρηστίδου, και ζητεί θεσμική διερεύνηση κάθε δημόσιας αναφοράς που αφορά τις συνθήκες εργασίας της.

Η ανακοίνωση:

«Η Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον αιφνίδιο θάνατο της εκπαιδευτικού κυρίας Σοφίας Χρηστίδου.

Η κυρία Χρηστίδου υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τη δημόσια εκπαίδευση επί τριανταπέντε χρόνια. Η απώλειά της προκαλεί οδύνη στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφήνει πίσω της ένα σημαντικό αποτύπωμα προσφοράς, τόσο στο σχολείο όσο και στην επιστημονική κοινότητα.

Με αφορμή τις δημόσιες αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις συνθήκες εργασίας που φημολογείται ότι αντιμετώπιζε, θεωρούμε αυτονόητο ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί με τη δέουσα θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα πορίσματα που να αποσαφηνίζουν τα αίτια και τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου της, είναι σημαντικό να αποφευχθούν πρόωρα συμπεράσματα και η στοχοποίηση προσώπων χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία.

Ωστόσο, εφόσον προκύπτουν δημόσιοι προβληματισμοί ή αναφορές για περιστατικά εκφοβισμού, εργασιακής πίεσης ή ενδεχόμενες διοικητικές αυθαιρεσίες, είναι απαραίτητο αυτά να διερευνηθούν από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Για τον λόγο αυτό ζητούμε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

Η διερεύνηση κάθε τέτοιου ζητήματος αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας, τόσο για τη διασφάλιση της διαφάνειας όσο και για την προστασία της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εκπαιδευτικών στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της».

