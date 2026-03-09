Μαρινάκης για Patriot: «Δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας»

Κανένα πρόβλημα στην αντιαεροπορική/αντιπυραυλική άμυνα της χώρας δεν προκαλεί η μεταφορά συστοιχίας συστήματος Patriot στην βόρεια Ελλάδα, για την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής προστασίας της Βουλγαρίας, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο briefing, o Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η Ελλάδα παρέχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της γείτονος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. «Από την πρωτοβουλία αυτή δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας» τόνισε.

«Μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρθηκε, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία Patriot, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας. Επιπρόσθετα, ένα ζεύγος F-16 μεταστάθμευσε σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία. Για τον αποτελεσματικό συντονισμό 2 ανώτεροι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας μεταβαίνουν στο κέντρο επιχειρήσεων των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων, στη Σόφια» είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις του ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι «μέσα σε πέντε ημέρες επαναπατρίστηκαν, συνολικά, 1.039 συμπολίτες μας, από το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, το Ομάν, τα ΗΑΕ, καθώς και από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μισθωμένα από το υπουργείο Εξωτερικών αεροσκάφη, χερσαία μέσα και στρατιωτικά αεροπλάνα».

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη άσκηση, καθώς κάθε επιχείρηση έχει μεγάλες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, κυρίως λόγω των εκτενών περιορισμών πτήσεων, των διαρκών συναγερμών στις εμπόλεμες περιοχές και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων χωρών», είπε, προσθέτοντας ότι «για τους επαναπατρισμούς η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών συνεργάζεται με τις επιτόπιες πρεσβείες και τα προξενεία μας» και λέγοντας ότι «παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».

