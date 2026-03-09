Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανεξετάσει επειγόντως τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξωτερική της πολιτική, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι το σημερινό σύστημα ίσως δεν ανταποκρίνεται πλέον στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μιλώντας σε συνάντηση πρεσβευτών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ένωση πρέπει να εξετάσει σοβαρά αν η εξάρτηση από τη συναίνεση και τον συμβιβασμό στις αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής αποτελεί πλέον βοήθεια ή εμπόδιο. Πολλές αποφάσεις απαιτούν ομοφωνία και από τα 27 κράτη-μέλη, γεγονός που συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις ή μπλοκαρίσματα, όπως σημειώνει το Politico.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πακέτο δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο καθυστέρησε λόγω αντιδράσεων από κράτη-μέλη, με την Ουγγαρία να παγώνει προσωρινά τη διαδικασία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι οι θεσμοί και οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων της ΕΕ σχεδιάστηκαν σε έναν μεταπολεμικό κόσμο σταθερότητας και πολυμερούς συνεργασίας και πλέον πρέπει να εξεταστεί αν μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές ταχύτατες γεωπολιτικές αλλαγές.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως να δούμε αν το δόγμα μας, οι θεσμοί μας και ο τρόπος λήψης αποφάσεων έχουν συμβαδίσει με την ταχύτητα των αλλαγών γύρω μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία συζήτηση.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ θα καταφέρει τελικά να εγκρίνει το δάνειο προς την Ουκρανία, καθώς, όπως είπε, «διακυβεύεται η αξιοπιστία αλλά και η ασφάλεια της Ευρώπης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αναδεικνύουν την ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική και ευέλικτη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.

«Σε περιόδους ριζικών αλλαγών όπως η σημερινή, μπορούμε είτε να μείνουμε προσκολλημένοι σε παλιές βεβαιότητες είτε να επιλέξουμε ένα διαφορετικό μέλλον για την Ευρώπη», κατέληξε.

Κατακραυγή για τον ξυλοδαρμό γυναίκας από τον Χατζηχριστοδούλου: Στον ιατροδικαστή η υπάλληλος του ΕΟΔΥ, τι κατέθεσε ο γιος της, «κόκκινη κάρτα» από Γεωργιάδη

Κύπρος: Αργά το μεσημέρι οι κοινές δηλώσεις Μακρόν, Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη – Μηνύματα αλληλεγγύης από Παρίσι και Αθήνα

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις: Η γεωπολιτική αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν δίνει πολιτική ώθηση σε ΝΔ και Μητσοτάκη