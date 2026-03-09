search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 12:54
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 12:44

Αιχμές φον ντερ Λάιεν ότι η ομοφωνία για τις αποφάσεις της ΕΕ ίσως είναι «ξεπερασμένη»

09.03.2026 12:44
von-der-leien

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανεξετάσει επειγόντως τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξωτερική της πολιτική, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι το σημερινό σύστημα ίσως δεν ανταποκρίνεται πλέον στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μιλώντας σε συνάντηση πρεσβευτών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ένωση πρέπει να εξετάσει σοβαρά αν η εξάρτηση από τη συναίνεση και τον συμβιβασμό στις αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής αποτελεί πλέον βοήθεια ή εμπόδιο. Πολλές αποφάσεις απαιτούν ομοφωνία και από τα 27 κράτη-μέλη, γεγονός που συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις ή μπλοκαρίσματα, όπως σημειώνει το Politico.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πακέτο δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο καθυστέρησε λόγω αντιδράσεων από κράτη-μέλη, με την Ουγγαρία να παγώνει προσωρινά τη διαδικασία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι οι θεσμοί και οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων της ΕΕ σχεδιάστηκαν σε έναν μεταπολεμικό κόσμο σταθερότητας και πολυμερούς συνεργασίας και πλέον πρέπει να εξεταστεί αν μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές ταχύτατες γεωπολιτικές αλλαγές.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως να δούμε αν το δόγμα μας, οι θεσμοί μας και ο τρόπος λήψης αποφάσεων έχουν συμβαδίσει με την ταχύτητα των αλλαγών γύρω μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία συζήτηση.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ θα καταφέρει τελικά να εγκρίνει το δάνειο προς την Ουκρανία, καθώς, όπως είπε, «διακυβεύεται η αξιοπιστία αλλά και η ασφάλεια της Ευρώπης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αναδεικνύουν την ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική και ευέλικτη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.

«Σε περιόδους ριζικών αλλαγών όπως η σημερινή, μπορούμε είτε να μείνουμε προσκολλημένοι σε παλιές βεβαιότητες είτε να επιλέξουμε ένα διαφορετικό μέλλον για την Ευρώπη», κατέληξε.

Κατακραυγή για τον ξυλοδαρμό γυναίκας από τον Χατζηχριστοδούλου: Στον ιατροδικαστή η υπάλληλος του ΕΟΔΥ, τι κατέθεσε ο γιος της, «κόκκινη κάρτα» από Γεωργιάδη

Κύπρος: Αργά το μεσημέρι οι κοινές δηλώσεις Μακρόν, Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη – Μηνύματα αλληλεγγύης από Παρίσι και Αθήνα

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις: Η γεωπολιτική αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν δίνει πολιτική ώθηση σε ΝΔ και Μητσοτάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
von-der-leien
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές φον ντερ Λάιεν ότι η ομοφωνία για τις αποφάσεις της ΕΕ ίσως είναι «ξεπερασμένη»

cyprus_middle_east_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαβεβαιώνει Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν: Δεν ήσασταν στόχοι των πυραύλων μας

halfnote_adv
ADVERTORIAL

Τζαζ συναντήσεις με διεθνείς καλλιτέχνες στο Half Note Jazz Club

theodorakis new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη: Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου, είμαι ολομόναχος

kran-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Στο εδώλιο δήμαρχος και στελέχη της κοινότητας για την φονική πυρκαγιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 12:51
von-der-leien
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές φον ντερ Λάιεν ότι η ομοφωνία για τις αποφάσεις της ΕΕ ίσως είναι «ξεπερασμένη»

cyprus_middle_east_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαβεβαιώνει Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν: Δεν ήσασταν στόχοι των πυραύλων μας

halfnote_adv
ADVERTORIAL

Τζαζ συναντήσεις με διεθνείς καλλιτέχνες στο Half Note Jazz Club

1 / 3