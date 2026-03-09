Θλίψη, ερωτηματικά και… διχασμός για το θάνατο καθηγήτριας: Καταγγελίες ότι υπέστη μπούλινγκ από μαθητές  

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτηματικά για τον θάνατο καθηγήτριας στο 3ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Στα σόσιαλ μίντια έχει ξεσπάσει μία συζήτηση με εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, που φτάνουν στα όρια της σκληρής αντιπαράθεσης για το πώς αντιμετωπίζονται προβλήματα στα σχολεία στις σχέσεις ανάμεσα στο τρίγωνο «εκπαιδευτικοί – μαθητές – γονείς».

Η Σοφία Χρηστίδου, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο 3ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, πέθανε έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, αφού νοσηλευόταν για περίπου μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».

Εκφοβισμός μέσα στην τάξη

Σύμφωνα με καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν από άτομα του περιβάλλοντός της, η εκπαιδευτικός φέρεται να δεχόταν έντονο εκφοβισμό από μαθητές μέσα στην τάξη, με περιστατικά όπως ρίψεις αντικειμένων (μπουκάλια και χαρτιά).

Οι ίδιες καταγγελίες υποστηρίζουν ότι αντί να προστατευθεί, παραπέμφθηκε σε υγειονομική επιτροπή για αξιολόγηση «πνευματικής ανικανότητας» να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, γεγονός που της προκάλεσε μεγάλη ψυχολογική πίεση.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς φίλοι και συνάδελφοι μιλούν για αδικαιολόγητη πίεση και κακούς χειρισμούς από τη διοίκηση, ενώ άλλες πλευρές – όπως ο σύλλογος γονέων του σχολείου – ζητούν να μη στοχοποιούνται μαθητές χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία.

Η Σοφία Χρηστίδου είχε μακρά ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία, με μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό, γνώση επτά ξένων γλωσσών, ενώ δραστηριοποιούνταν και ως μεταφράστρια, διερμηνέας και εκδότρια βιβλίων.

Το περιστατικό έχει ανοίξει συζήτηση για τις συνθήκες στα σχολεία, τη διαχείριση περιστατικών μαθητικής βίας και την προστασία των εκπαιδευτικών.

Είναι ενδεικτική η ανάρτηση της εκπαιδευτικού Σοφίας Παπαδέλη:

«Δεν ξέχασα ποτέ εκείνη τη στιγμή. Ήμουν μαθήτρια Λυκείου όταν, λίγα βήματα μπροστά μου στην είσοδο του σχολείου, δύο μαθητές έ φ τ υ σ α ν στο πρόσωπο την καθηγήτρια των Αγγλικών. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, πάντα προσεγμένη, με ταγιέρ και ψηλά τακούνια, καλοχτενισμένα μαλλιά και κομψές τσάντες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν απλώς μια φιγούρα του σχολείου μας, μια καθηγήτρια όπως τόσες άλλες. Εκείνο το πρωί όμως κατάλαβα κάτι που δεν γράφεται σε κανένα βιβλίο παιδαγωγικής, ότι μέσα σε μια τάξη δηλαδή, ο #σεβασμός δεν είναι πάντα δεδομένος.

Και όταν χαθεί, ο δάσκαλος μένει μόνος απέναντι σε μια πραγματικότητα που το σύστημα συχνά δεν ξέρει (ή δεν θέλει) να διαχειριστεί» αναφέρει μεταξυ άλλων.

Η Αλεξάνδρα Γιώτα Καρρά, από τη δική της πλευρά αναφέρει σε ανάρτησή της: «Μια γυναίκα μορφωμένη, μια γυναίκα με πτυχία, σπουδές, γνώσεις.

Μια καθηγήτρια Αγγλικών που αφιέρωσε τη ζωή της στην εκπαίδευση, στα παιδιά, στη γνώση.

Μια γυναίκα που μπήκε σε μια τάξη για να διδάξει,να μορφώσει και να προσφέρει.

Και όμως… αντί για σεβασμό βρέθηκε αντιμέτωπη με κάτι που κανένας άνθρωπος δεν αξίζει να ζήσει.

Χλευασμό.

Απαξίωση.

Bullying.

Μαθητές να τη διακόπτουν συνεχώς.

Να την κοροϊδεύουν μέσα στην ίδια της την τάξη.

Να κάνουν φασαρία, να πετούν αντικείμενα, να μιμούνται ζώα για να την γελοιοποιήσουν.

Σκεφτείτε το λίγο.

Μια γυναίκα με σπουδές,μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στη γνώση.

Να στέκεται μέσα σε μια τάξη και να γίνεται στόχος καθημερινής απαξίωσης».

Τι υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους γονείς μαθητών

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν γονείς μαθητών του σχολείου, στο οποίο δίδασκε η Σοφία Χρηστίδου, εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στους οικείους της, κάνοντας λόγο για διασπορά ψευδών ισχυρισμών.

Αναφέρουν:

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ, οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους για την προστασία των μαθητών ,των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδής, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές».

Διαβάστε επίσης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών για όλους τους καταδικασθέντες πρότεινε η εισαγγελέας

Κατέληξε ο ένοικος της πολυκατοικίας στον Ταύρο που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα

Πολυμελής οικογένεια αγριογούρουνων… βόλταρε στους Θρακομακεδόνες (video)