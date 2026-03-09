search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 14:45
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 13:01

Κορκίδης για την αύξηση στις τιμές ενέργειας: «Ο καταναλωτής δεν μπορεί να τις αντέξει» – Τι είπε για το fuel pass

09.03.2026 13:01
Fuel Pass_new

Για επιβάρυνση που ο καταναλωτής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και άνοδο του πληθωρισμού κατά μία μονάδα, έκανε λόγο ο Βασίλης Κορκίδης για την άνοδο στις τιμές ενέργειας.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1 Fm, αναφέροντας για τις αυξήσεις πως «το ενεργειακό σοκ το οποίο υπάρχει οδηγεί σε πληθωριστικές πιέσεις. Αυξάνονται οι μεταφορές μας και η παραγωγή μας, επιβραδύνεται η οικονομική δραστηριότητα, έχουμε ακριβότερα καύσιμα και αυξάνονται τα logistics και όλες αυτές οι αυξήσεις μεταφέρονται στην αγορά κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντέξει ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή».

Ο κ. Κορκίδης τόνισε πως η Ελλάδα έχει μία «πολύ αδύναμη καταναλωτική αγορά» και «έναν υψηλό πληθωρισμό που ενδέχεται να επιβαρυνθεί επιπλέον 1%» με την αύξηση αυτή.

Εκεί που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, είναι στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι τιμές σε πραγματικό χρόνο και όχι νωρίτερα καθώς αυτό θα είναι καταστροφικό, προειδοποιώντας για «τιμές χωρίς καταναλωτές».

«Καλό είναι αυτές τις αυξήσεις να τις περάσουμε σε πραγματικό χρόνο δηλαδή αυτή την χρονοκαθυστέρηση να την αξιοποιήσουμε σωστά και να μην βιαστούμε να περάσουμε αυτές τις αυξήσεις γιατί θα έχουμε τιμές χωρίς καταναλωτές με αποτέλεσμα να μειώνουμε τον τζίρο μας» είπε χαρακτηριστικά.

Για τα καύσιμα και τα πρατήρια, τόνισε πως «θα πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι αλλά και πριν τους ελέγχους να υπάρξει μια συνεννόηση με διυλιστήρια, με εταιρείες εμπορίας καυσίμων και γενικότερα με όλη την αλυσίδα διανομής των καυσίμων αλλά και με τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει το υπουργείο και η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς να ενεργήσει προληπτικά, τώρα».

Σημείωσε πως το ζητούμενο είναι να «περιοριστούν οι απώλειες» προσθέτοντας ότι «το να πάμε σε πρόστιμα, σε ελέγχους στους βενζινάδες, στους διανομείς θα υπάρχει διασπορά της ακρίβειας και δεν έχει νόημα για τον καταναλωτή ούτε το fuel pass, ούτε το electricity pass ή οτιδήποτε pass γιατί θα έχει περάσει η επήρεια η μεγάλη όταν θα τους δοθεί».

Διαβάστε επίσης:

Στα ύψη βενζίνη, πετρέλαιο, αέριο – Έως και διψήφιες αυξήσεις, πότε θα αποφασιστεί fuel pass

Πιερρακάκης για Μέση Ανατολή: Ανησυχία για τη διάρκεια του πολέμου και για τη «διαταραχή» που προκαλεί

Η Ελληνική Οικονομία το 2026 – Μεταξύ Ανάκαμψης και Δομικών Αδυναμιών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maxairi_ptissomeno
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 14χρονος πήγε στο σχολείο με… μαχαίρι!

fysiko aerio2 new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κομισιόν διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου

unnamed (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νίκη»: Θλίψη για την απώλεια της Σοφίας Χρηστίδου – Να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της

VROXI_
ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Ο χειμώνας 2025-26 ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα

vrazilia-xylo-podosfairo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βραζιλία: Ασύλληπτο ξύλο μεταξύ παικτών της Κρουζέιρο και της Ατλέτικο Μινέιρο με κλωτσιές, μπουνιές και… 23 αποβολές (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 14:45
maxairi_ptissomeno
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 14χρονος πήγε στο σχολείο με… μαχαίρι!

fysiko aerio2 new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κομισιόν διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου

unnamed (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νίκη»: Θλίψη για την απώλεια της Σοφίας Χρηστίδου – Να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της

1 / 3