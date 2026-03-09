Κορκίδης για την αύξηση στις τιμές ενέργειας: «Ο καταναλωτής δεν μπορεί να τις αντέξει» – Τι είπε για το fuel pass

Για επιβάρυνση που ο καταναλωτής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και άνοδο του πληθωρισμού κατά μία μονάδα, έκανε λόγο ο Βασίλης Κορκίδης για την άνοδο στις τιμές ενέργειας.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1 Fm, αναφέροντας για τις αυξήσεις πως «το ενεργειακό σοκ το οποίο υπάρχει οδηγεί σε πληθωριστικές πιέσεις. Αυξάνονται οι μεταφορές μας και η παραγωγή μας, επιβραδύνεται η οικονομική δραστηριότητα, έχουμε ακριβότερα καύσιμα και αυξάνονται τα logistics και όλες αυτές οι αυξήσεις μεταφέρονται στην αγορά κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντέξει ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή».

Ο κ. Κορκίδης τόνισε πως η Ελλάδα έχει μία «πολύ αδύναμη καταναλωτική αγορά» και «έναν υψηλό πληθωρισμό που ενδέχεται να επιβαρυνθεί επιπλέον 1%» με την αύξηση αυτή.

Εκεί που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, είναι στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι τιμές σε πραγματικό χρόνο και όχι νωρίτερα καθώς αυτό θα είναι καταστροφικό, προειδοποιώντας για «τιμές χωρίς καταναλωτές».

«Καλό είναι αυτές τις αυξήσεις να τις περάσουμε σε πραγματικό χρόνο δηλαδή αυτή την χρονοκαθυστέρηση να την αξιοποιήσουμε σωστά και να μην βιαστούμε να περάσουμε αυτές τις αυξήσεις γιατί θα έχουμε τιμές χωρίς καταναλωτές με αποτέλεσμα να μειώνουμε τον τζίρο μας» είπε χαρακτηριστικά.

Για τα καύσιμα και τα πρατήρια, τόνισε πως «θα πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι αλλά και πριν τους ελέγχους να υπάρξει μια συνεννόηση με διυλιστήρια, με εταιρείες εμπορίας καυσίμων και γενικότερα με όλη την αλυσίδα διανομής των καυσίμων αλλά και με τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει το υπουργείο και η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς να ενεργήσει προληπτικά, τώρα».

Σημείωσε πως το ζητούμενο είναι να «περιοριστούν οι απώλειες» προσθέτοντας ότι «το να πάμε σε πρόστιμα, σε ελέγχους στους βενζινάδες, στους διανομείς θα υπάρχει διασπορά της ακρίβειας και δεν έχει νόημα για τον καταναλωτή ούτε το fuel pass, ούτε το electricity pass ή οτιδήποτε pass γιατί θα έχει περάσει η επήρεια η μεγάλη όταν θα τους δοθεί».

