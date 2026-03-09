Στα ύψη βενζίνη, πετρέλαιο, αέριο – Έως και διψήφιες αυξήσεις, πότε θα αποφασιστεί fuel pass

Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και η καθιερωμένη κερδοσκοπία εκτινάσσουν μέρα με τη μέρα τις τιμές των καυσίμων στην αντλία με την κυβέρνηση να μην έχει καταλήξει ακόμα στο πότε θα λάβει μέτρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης από τις 28 Φεβρουαρίου που έγινε η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και μέχρι χθες 8 Μαρτίου, οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα βρίσκονται σε ξέφρενο ράλι ανόδου με το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης να έχει αυξηθεί σε διψήφια ποσοστά.

Συγκεκριμένα οι αυξήσεις που έχουν καταγραφεί μέσα σε εννέα μέρες στην αντλία είναι οι εξής:

1) Αμόλυβδη από 1,752 σε 1,832, αύξηση 4,51%

2. Αμόλυβδη 100 από 1,959 σε 2,032, αύξηση 3,73%

3. Πετρέλαιο κίνησης από 1,568 σε 1,772, αύξηση 13,1%

4. Υγραέριο κίνησης από 1,047 σε 1,120, αύξηση 6,97%

5. Πετρέλαιο θέρμανσης από 1,181 σε 1,366, αύξηση 15,66%

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα καθώς υπάρχουν περιοχές της χώρας που ήδη η απλή αμόλυβδη είτε προσεγγίζει είτε έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια ώρατα νέα από τη διεθνή αγορά είναι δυστοπικά καθώς το πετρέλαιο brent εκτοξεύτηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 110 δολαρίων το βαρέλι, κάτι το οποίο έχει να συμβεί από τον Φεβρουάριο του 2022 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Αντίστοιχα, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημειώνει άνοδο άνω του 17,43% στα 62.69 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Μέτρα εάν το πετρέλαιο παραμένει στα 100 δολάρια για αρκετές εβδομάδες

Τόσο ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, όσο και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, δήλωσαν ότι συναγερμός θα σημάνει όταν η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και του φυσικού αερίου τα 60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh).

Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι μέτρα στήριξης όπως ένα fuel pass κατά τα πρότυπα που είχε εφαρμοστεί το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είναι προ των πυλών.

Την ίδια ώρα, όμως,ο υπουργός Οικονομικών και επικφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο «Πρώτο Θέμα» σημείωσε ότι το όριο είναι αύξηση για το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια για μεγάλο διάστημα. Ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ένα επίπεδο σημαντικά πάνω από τα 100 δολάρια για αρκετές εβδομάδες θα ήταν ασφαλώς ένα σημείο που θα απαιτούσε μεγαλύτερη προσοχή και επανεκτίμηση της κατάστασης. Ωστόσο, δεν βρισκόμαστε σήμερα εκεί. Η κρίση ξεκίνησε από σχετικά χαμηλά επίπεδα τιμών στο πετρέλαιο, κάτι που δίνει περιθώριο απορρόφησης των πρώτων κραδασμών».

Fuel pass

Επισημαίνεται ότι το fuel pass 2 που είχε υιοθετηθεί το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, προέβλεπε για την ηπειρωτική Ελλάδα (και Αττική) ποσό εφάπαξ για τρεις μήνες 65 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και 80 ευρώ εάν επιλεγόταν η ψηφιακή κάρτα για τους κατόχους αυτοκινήτων και αντίστοιχα 45 και 60 ευρώ για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών.

Για τη νησιωτική χώρα το εφάπαξ ποσό ήταν για τα αυτοκίνητα 85 και 100 ευρώ και τις μοτοσυκλέτες 55 και 70 ευρώ.

