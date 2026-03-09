Η «δαγκάνα» των επιτοκίων και το μέρισμα της ακρίβειας

Ενώ οι μακροοικονομικοί δείκτες της χώρας επιχειρούν να φιλοτεχνήσουν μια εικόνα σταθερότητας, η καθημερινότητα των νοικοκυριών τον Μάρτιο του 2026 έρχεται αντιμέτωπη με μια διπλή πίεση: την ακρίβεια στα ράφια που δεν υποχωρεί και το τραπεζικό χάσμα που διευρύνεται προκλητικά.

Το «παγωμένο» 0,32% και το «αλμυρό» 4,67%

Σύμφωνα με τα φρέσκα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παραμένει καθηλωμένο στο πενιχρό 0,32%. Την ίδια στιγμή, το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων εκτινάχθηκε στο 4,67%, δημιουργώντας ένα περιθώριο (spread) της τάξης των 4,35 εκατοστιαίων μονάδων.

Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα χάσματα στην Ευρωζώνη, το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι οι τράπεζες αντλούν ρευστότητα σχεδόν δωρεάν από τις αποταμιεύσεις των πολιτών, ενώ την ίδια στιγμή η χρηματοδότηση για κατανάλωση ή επιχειρηματικότητα παραμένει «απαγορευτική».

Η ακρίβεια ως «μόνιμη πληγή»

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, η οποία συντηρεί τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα.

Το 2026 ξεκίνησε με υποσχέσεις, αλλά μετατρέπεται σε χρονιά υψηλού ρίσκου. Οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ αναμένεται να αγγίξουν το ιστορικό ρεκόρ των 30 δισ. ευρώ φέτος, όχι λόγω αυξημένης αγοραστικής δύναμης, αλλά λόγω του «πληθωρισμού των εσόδων».

Το κράτος εισπράττει περισσότερα επειδή τα βασικά προϊόντα ακριβαίνουν, δημιουργώντας ένα ηθικό δίλημμα για το πού θα κατευθυνθεί αυτό το «μέρισμα ακρίβειας». Οι πιέσεις για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα εντείνονται, όμως το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται διστακτικό, επικαλούμενο τις δημοσιονομικές ισορροπίες.

Το αδιέξοδο της μεσαίας τάξης

Παρά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 22.000 ευρώ και τις μικρές διορθώσεις στη φορολογική κλίμακα, η πραγματική αγοραστική δύναμη διαβρώνεται. Οι καταθέσεις χάνουν την αξία τους λόγω του πληθωρισμού που παραμένει πάνω από το 2%, ενώ το κόστος στέγασης και η αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων για τους ελεύθερους επαγγελματίες (λόγω της ανόδου του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ) δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο.

Με λίγα λόγια η ελληνική οικονομία το 2026 μοιάζει να κινείται σε ένα ναρκοπέδιο. Από τη μία, οι τράπεζες καταγράφουν κέρδη-ρεκόρ και σχεδιάζουν διπλασιασμό μερισμάτων, και από την άλλη, ο μέσος πολίτης βλέπει το «καλάθι» του να αδειάζει πριν τα μέσα του μήνα. Η ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο κόστος χρήματος και τη φορολογία της κατανάλωσης δεν είναι πλέον αίτημα, αλλά επιταγή επιβίωσης.

