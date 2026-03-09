Η Ελληνική Οικονομία το 2026 – Μεταξύ Ανάκαμψης και Δομικών Αδυναμιών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ελληνική οικονομία, διανύοντας το 16ο έτος από την έναρξη των μνημονίων, παρουσιάζει μια εικόνα δύο ταχυτήτων: από τη μία πλευρά καταγράφεται δυναμική επενδυτική κινητικότητα, ενώ από την άλλη τα δομικά προβλήματα του χρέους και της χαμηλής παραγωγικότητας παραμένουν «αμείλικτα».
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, προσεγγίζοντας τα 402,2 δισ. ευρώ. Παρά τη μείωση του λόγου Χρέους/ΑΕΠ (που κινείται στην περιοχή του 155-160%), η υποχώρηση αυτή θεωρείται εν μέρει συγκυριακή, τροφοδοτούμενη από τον πληθωρισμό και την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες θέτουν το όριο ασφαλείας στο 120%, στόχος που απαιτεί μακροχρόνια πειθαρχία και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Το 2025 βρήκε την Ελλάδα στην 11η θέση της ΕΕ-27 όσον αφορά την ετήσια ανάπτυξη, μια επίδοση ικανοποιητική αλλά όχι αρκετή για την ταχεία σύγκλιση. Η χώρα ωστόσο πρωταγωνιστεί αρνητικά στη φορολογία, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στην αύξηση έμμεσων φόρων επί των προϊόντων, γεγονός που πιέζει το διαθέσιμο εισόδημα.
Παράλληλα, οι δείκτες ευημερίας παραμένουν στάσιμοι:
Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η ετήσια αύξηση των επενδύσεων κατά 8,4%, η οποία τροφοδοτείται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, η βάση εκκίνησης παραμένει χαμηλή. Με το ποσοστό επενδύσεων προς ΑΕΠ στο 16,9%, η Ελλάδα παραμένει η προτελευταία χώρα στην ΕΕ, απέχοντας σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 21,3%.
Ειναι γεγονός πλέον ότι η Ελλάδα του 2026 δεν βρίσκεται πλέον σε κρίση επιβίωσης, αλλά σε κρίση παραγωγικής ταυτότητας. Η αύξηση των επενδύσεων είναι το «κλειδί», αλλά όσο η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή και το κόστος διαβίωσης αυξάνεται μέσω έμμεσων φόρων, η ανάπτυξη θα δυσκολεύεται να μεταφραστεί σε πραγματική ευημερία για το σύνολο της κοινωνίας. Η πρόκληση είναι η μετατροπή της συγκυριακής βελτίωσης σε μόνιμη διαρθρωτική υπεροχή.
