Η Ελληνική Οικονομία το 2026 – Μεταξύ Ανάκαμψης και Δομικών Αδυναμιών

Η ελληνική οικονομία, διανύοντας το 16ο έτος από την έναρξη των μνημονίων, παρουσιάζει μια εικόνα δύο ταχυτήτων: από τη μία πλευρά καταγράφεται δυναμική επενδυτική κινητικότητα, ενώ από την άλλη τα δομικά προβλήματα του χρέους και της χαμηλής παραγωγικότητας παραμένουν «αμείλικτα».

Το Βάρος του Χρέους και η Δημοσιονομική Πραγματικότητα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, προσεγγίζοντας τα 402,2 δισ. ευρώ. Παρά τη μείωση του λόγου Χρέους/ΑΕΠ (που κινείται στην περιοχή του 155-160%), η υποχώρηση αυτή θεωρείται εν μέρει συγκυριακή, τροφοδοτούμενη από τον πληθωρισμό και την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες θέτουν το όριο ασφαλείας στο 120%, στόχος που απαιτεί μακροχρόνια πειθαρχία και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ανάπτυξη, Φόροι και Κατανάλωση

Το 2025 βρήκε την Ελλάδα στην 11η θέση της ΕΕ-27 όσον αφορά την ετήσια ανάπτυξη, μια επίδοση ικανοποιητική αλλά όχι αρκετή για την ταχεία σύγκλιση. Η χώρα ωστόσο πρωταγωνιστεί αρνητικά στη φορολογία, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στην αύξηση έμμεσων φόρων επί των προϊόντων, γεγονός που πιέζει το διαθέσιμο εισόδημα.

Παράλληλα, οι δείκτες ευημερίας παραμένουν στάσιμοι:

Κατανάλωση νοικοκυριών : 13η θέση στην ΕΕ.

: 13η θέση στην ΕΕ. Μεταβολή Εξαγωγών : 16η θέση, δείχνοντας ότι η εξωστρέφεια χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση.

: 16η θέση, δείχνοντας ότι η εξωστρέφεια χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Παραγωγικότητα: Στη 16η θέση, αναδεικνύοντας το έλλειμμα σε τεχνολογική ενσωμάτωση και οργάνωση της εργασίας.

Το Επενδυτικό Παράδοξο

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η ετήσια αύξηση των επενδύσεων κατά 8,4%, η οποία τροφοδοτείται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, η βάση εκκίνησης παραμένει χαμηλή. Με το ποσοστό επενδύσεων προς ΑΕΠ στο 16,9%, η Ελλάδα παραμένει η προτελευταία χώρα στην ΕΕ, απέχοντας σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 21,3%.

Ειναι γεγονός πλέον ότι η Ελλάδα του 2026 δεν βρίσκεται πλέον σε κρίση επιβίωσης, αλλά σε κρίση παραγωγικής ταυτότητας. Η αύξηση των επενδύσεων είναι το «κλειδί», αλλά όσο η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή και το κόστος διαβίωσης αυξάνεται μέσω έμμεσων φόρων, η ανάπτυξη θα δυσκολεύεται να μεταφραστεί σε πραγματική ευημερία για το σύνολο της κοινωνίας. Η πρόκληση είναι η μετατροπή της συγκυριακής βελτίωσης σε μόνιμη διαρθρωτική υπεροχή.

