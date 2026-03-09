Μακρόν από τη Σούδα: Η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη

Στη Σούδα βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όπου επισκέφθηκε την 115 Πτέρυγα Μάχης, μεταφέροντας μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την τριμερή συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Κύπρο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Μακρόν εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση και την αλληλεγγύη του προς τον ελληνικό λαό. Όπως τόνισε: «Είδα τον πρωθυπουργό σας στην Κύπρο σήμερα το πρωί για να εκπέμψουμε μαζί το μήνυμα της φιλίας και της αλληλεγγύης. Και να περάσουμε το μήνυμα στους Κύπριους ότι, όταν η Κύπρος είναι υπό επίθεση δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη».

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τη στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της άμυνας: «Θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα για την τέλεια συνεργασία που είχαμε. Υπογράψαμε το 2020 μια πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας, εγκαθιδρύσαμε μια μοναδική συνεργασία σε σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια. Δεν είναι απλώς ένα χαρτί, αλλά σε πραγματικές συνθήκες και ήμουν πολύ περήφανος να σας δω εσάς και τις φρεγάτες σας στην Κύπρο, τον “Κίμωνα”».

«Αυτή η προσέγγιση δείχνει πως η άμυνα και η ασφάλεια είναι στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ των λαών. Είμαστε εδώ, στο πλευρό σας», κατέληξε.

