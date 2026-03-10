search
Γιατί εισηγούνται στον Μητσοτάκη πρόωρες εκλογές και γιατί ο ίδιος αρνείται

Το έγραψε από νωρίς ο «Κάλχας» ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – μόλις η ΝΔ πήρε δημοσκοπικό «αέρα» – δέχθηκε εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.

Η στήλη, λοιπόν, είναι σε θέση να σας πει ότι ο πρωθυπουργός ακούει αυτές τις εισηγήσεις, αλλά με ευγενικό τρόπο τις απορρίπτει, επιμένοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως, άλλωστε, έχει ήδη δεσμευτεί.

Γιατί; Διότι, λένε οι πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που ήδη προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσουν νέο… πόνο στα πορτοφόλια των νοικοκυριών και, ενδεχομένως, νέα δυσφορία στο εκλογικό σώμα.

Επίσης, λένε οι ίδιες πληροφορίες, ο Μητσοτάκης δεν θέλει να βάλει τη χώρα σε εκλογικό κύκλο εν μέσω πολέμου, κίνηση που ενδεχομένως θεωρηθεί αντιθεσμική. Εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι ο πρωθυπουργός είναι αυτός που θα πατήσει το εκλογικό… κουμπί, όλα δείχνουν ότι δεν σκοπεύει να το κάνει.

