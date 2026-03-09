search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

09.03.2026

Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ: «Δεν έχει καμία θέση ο Πελεγρίνης στις λίστες διεύρυνσης»

Την διαφωνία του με την επιλογή Πελεγρίνη στις νέες μεταγραφές, εξέφρασε ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, μέλος του Π.Σ του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν έχει καμία θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ» διεμήνυσε με ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια κι ενώ συνεχίζονται οι αναταράξεις που έφερε το νέο κύμα διεύρυνσης, καθώς νωρίτερα, ο μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης διέψευσε ότι προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για παρανόηση.  «Πρόκειται για παρεξήγηση. Μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο», επεσήμανε.  Ο Βαγγέλης Κορακάκης τόνισε ότι «είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και ΚΚΕ».

Όπως τονίζει ο κ. Μεϊμάρογλου, ο κ. Πελεγρίνης είχε δηλώσει ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία. 

«Ο  Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτής του περιφερειάρχη Πατούλη και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία – που ψηφίστηκε από 255 βουλευτές – δεν έχει καμιά θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στη σημερινή ανακοίνωση της συμπλήρωσης της Επιτροπής ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής συμπεριλαμβάνεται και το όνομα : Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας», γράφει.

ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι θα δολοφονήσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Να κλείσουν εδώ και τώρα οι βάσεις – Καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση – Nα μπει πλαφόν στις τιμές

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ: «Δεν έχει καμία θέση ο Πελεγρίνης στις λίστες διεύρυνσης»

