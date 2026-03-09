search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 21:45
09.03.2026 21:04

Ο Βαγγέλης Κορακάκης διαψεύδει ότι προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ: «Κατάλαβα ότι θα παίξουμε σε εκδήλωσή τους» – «Είμαι ΚΚΕ» δηλώνει

Ο μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης διέψευσε ότι προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγ για παρανόηση. 

«Πρόκειται για παρεξήγηση. Μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο», επεσήμανε. 

Ο Βαγγέλης Κορακάκης τόνισε ότι «είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και ΚΚΕ».

Προκαλώντας έκπληξη σε όσους τον γνωρίζουν, ο μουσικοσυνθέτης ανακοινώθηκε ως μέλος της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.

Η επιτροπή αποτελείται από 44 άτομα. Ορσμένα από το ονόματα, που ξεχωρίζουν είναι ο  ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρις Τσάρτας, ο συγκοινωνιολόγος Άρης Λιαροκάπης, καθώς και στελέχη με διαδρομή σε άλλους πολιτικούς χώρους, όπως ο Αντώνης Μανίκας από «Το Ποτάμι», ο Αλέξανδρος Μυρίσης, πρώην στέλεχος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Σιγαλός, πρώην υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ, και ο πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου, Δημήτρης Σαράφογλου.

