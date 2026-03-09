Γενέθλια για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το pre birthday party και οι καλεσμένοι της

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (09-03) η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και δεν θα μπορούσε να μην το γιορτάσει στη νυχτερινή Αθήνα.

Το pre birthday party λαμβάνει χώρα στο λόμπι του Nynn στο πρώην Χίλτον, όπου η πρέσβης των ΗΠΑ υποδέχεται τους καλεσμένους της, κυρίως στελέχη και στενούς συνεργάτες της από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Όσο για το κυρίως… πάρτι, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το πού θα συνεχιστεί η διασκέδαση… αν έπρεπε να μαντέψουμε, ίσως κάπου όπου θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μιας και ο τραγουδιστής και η σύζυγός του είναι στενοί φίλοι με την Αμερικανίδα πρέσβη.

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Δρακόντεια μέτρα στην βάση «Ανδρέα Παπανδρέου» – Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ανέλαβαν δράση

Με το συμπάθιο, αλλά το θέμα δεν είναι το… επιστημονικό συμβούλιο, αλλά ο ξυλοδαρμός γυναίκας

Όλα πίσω λόγω πολέμου









