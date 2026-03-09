search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 14:44
09.03.2026 12:58

Κύπρος: Δρακόντεια μέτρα στην βάση «Ανδρέα Παπανδρέου» – Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ανέλαβαν δράση

pafos new

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου  Νίκος Χριστοδουλίδης, θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν , και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη μία το μεσημέρι προσγειώθηκε στην Κύπρο ο κ. Μητσοτάκης

Στη βάση γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων και με τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για τη συνάντηση είναι αυξημένο και στην αεροπορική βάση έχουν σπεύσει εκπρόσωποι των ΜΜΕ για να ακλύψουν το γεγονός.

