Στον Τασούλα ο Μητσοτάκης για τη Μέση Ανατολή

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα θα επισκεφτεί την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις, με επίκεντρο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Αν και οι συναντήσεις αυτές είναι καθιερωμένες, η επικείμενη έχει αυξημένο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο πρωθυπουργός θα συζητήσει με τον Κώστα Τασούλα και τις αποφάσεις για τις στρατιωτικές κινήσεις που έχει λάβει η κυβέρνηση – αποστολή στην Κύπρο, πύραυλοι στην Κάρπαθο και στη βόρεια Ελλάδα.
