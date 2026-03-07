«Ντροπή»: Το σχόλιο της Μαρέβας Μητσοτάκη για τα fake news περί επιστροφής της κόρης της από το Ντουμπάι

Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρέβας Μητσοτάκη απέναντι σε δημοσίευμα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και αφορούσε την επιστροφή της κόρης της από το Ντουμπάι. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα υποστήριζε ότι η Σοφία Μητσοτάκη ταξίδεψε πίσω στην Ελλάδα με ιδιωτική πτήση.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη δημόσια μέσω σχολίου σε ανάρτηση της κόρης της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο σχόλιό της κατήγγειλε την πληροφορία ως ψευδή, γράφοντας «fake news, ντροπή», συνοδεύοντας τη φράση της με δύο χαρακτηριστικά emojis.

Λίγο νωρίτερα, η ίδια η Σοφία Μητσοτάκη είχε απαντήσει στο επίμαχο δημοσίευμα. Σύμφωνα με αυτό, η επιστροφή της από το Ντουμπάι φερόταν να πραγματοποιήθηκε με ιδιωτικό τζετ, με το κόστος της πτήσης να υπολογίζεται στις 50.000 ευρώ.

Η αντίδρασή της ήταν άμεση, με την ίδια να απορρίπτει το περιεχόμενο της δημοσίευσης μέσω ανάρτησης στα social media, όπου έγραψε: «Η ξεφτίλα δεν έχει όρια».

