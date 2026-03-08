Στη Βουλή οι συμβάσεις με την Chevron

Στη Βουλή στρέφεται το ενδιαφέρον για τα ενεργειακά αυτή την εβδομάδα.

Στην Ολομέλεια του Σώματος εισάγονται για κύρωση οι 4 συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ της Ελλάδας, της Chevron Greek Holdings και της Hellenic Upstream για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Θα έχει σημασία ποια ακριβώς στάση θα τηρήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης -αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς αν με εννοείτε…

