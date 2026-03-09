Όλα πίσω λόγω πολέμου

Μια από τις βασικές παρενέργειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όσον αφορά στους σχεδιασμούς στην Αθήνα, είναι και το «πάγωμα» διαφόρων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης.

Όπως έχει γράψει το topontiki.gr, η μεγάλη αναταραχή που επικρατεί παγκοσμίως στην οικονομία και τις αγορές υποχρεώνει την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την οικονομική της πολιτική και να «πάει πίσω» π.χ. το σχεδιαζόμενο για την άνοιξη «μικρό πακέτο» παροχών – ειδικά αν υποχρεωθεί να δώσει fuel pass, κάτι που, όσο περνούν οι μέρες τόσο πιο αναπόφευκτο μοιάζει.

Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι η σύρραξη στον Περσικό Κόλπο υποχρεώνει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να ξανασκεφθεί και ορισμένες εσωτερικές κινήσεις: για παράδειγμα, λένε οι πληροφορίες, ο ανασχηματισμός (ο οποίος φαινόταν ότι πήγαινε για Απρίλιο) «μπαίνει στον πάγο» μέχρι νεωτέρας και σίγουρα μέχρι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Γενικώς, τα πράγματα είναι πολύ ρευστά και οδηγούν σε πολύ προσεκτικές κινήσεις.

