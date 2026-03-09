Με το συμπάθιο, αλλά το θέμα δεν είναι το… επιστημονικό συμβούλιο, αλλά ο ξυλοδαρμός γυναίκας

Με αγάπη το λέω. Και είναι σαφές: Το κύριο θέμα στον ΕΟΔΥ αυτή την ώρα δεν είναι η παραίτηση του επιστημονικού συμβουλίου του Οργανισμού. Είναι ο ξυλοδαρμός της γραμματέως του συμβουλίου διοίκησης από τον πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου (ο οποίος παραιτήθηκε στο μεταξύ και… εξαφανίστηκε υπό το φόβο αυτοφώρου).

Είναι όχι μόνο αποτρόπαιο, αλλά και πρωτοφανές να ξυλοκοπείται υπάλληλος και μάλιστα γυναίκα, μέσα στον μεγαλύτερο οργανισμό δημόσιας υγείας της χώρας. Ο οποίος οργανισμός κάνει δράσεις και γι’ αυτά τα θέματα.

Καλό θα ήταν – λέω μια ιδέα ο άνθρωπος – να ψαχτεί ο λόγος για τον οποίο ήταν έξαλλος (γενικά, αλλά και με την υπάλληλο) ο Χατζηχριστοδούλου, καθώς είχε προηγηθεί μία συνεδρίαση για ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης της φυματίωσης.

Ποιος ξέρει, μπορεί να έχει… ψωμί η ιστορία…

