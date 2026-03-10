search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:50
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.03.2026 08:53

Ο Πελεγρίνης σόκαρε τη Διαμαντοπουλου και γκρίζαρε τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Η διεύρυνση των κομμάτων είναι σαν τα οικογενειακά τραπέζια. Είναι ωραία και χαρούμενα μέχρι να έρθει ο αχώνευτος και μισητός και ενοχλητικός συγγενής.

Κάπως έτσι την πάτησε και η Διαμαντοπούλου με την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Μια χαρά πήγε η διεύρυνση, η αμφίπλευρη διεύρυνση όπως της άρεσαν τα λέει ίδια, μέχρι που μπήκε σ’ αυτή ο Πελεγρίνης. Ο οποίος, αν θυμάστε καλά, είχε κάνει υπουργός του Τσίπρα. Αλλά δεν ενόχλησε και δεν ενοχλεί αυτό, την Διαμαντοπούλου. Το θέμα είναι ότι ο Πελεγρίνης είχε πολεμήσει τον νόμο που είχε φτιάξει η ίδια πριν 14 χρόνια περίπου.

Τον είχε πολεμήσει σφόδρα μάλιστα ως πανεπιστημιακός τότε και όχι ως ηθοποιός, καριέρα που ξεκίνησε αργότερα και είχε μάλιστα εντυπωσιάσει κάποια στιγμή. Μόλις είδαν τον Πελεγρίνη λοιπόν οι άνθρωποι της Διαμαντοπούλου θυμήθηκαν ότι διεύρυνση πρέπει να έχουν κόκκινες γραμμές και διάφορα τέτοια όμορφα.

Καλά θα πάει αυτό! Ειδικά η επόμενη φάση που η Χαριλάου θέλει να έχει… εντυπωσιακά, βουλευτές και άλλους σημαντικούς παράγοντες.

DMA_9221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

aftokinito_parathira_1003_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

