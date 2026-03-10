Ο Πελεγρίνης σόκαρε τη Διαμαντοπουλου και γκρίζαρε τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Η διεύρυνση των κομμάτων είναι σαν τα οικογενειακά τραπέζια. Είναι ωραία και χαρούμενα μέχρι να έρθει ο αχώνευτος και μισητός και ενοχλητικός συγγενής.

Κάπως έτσι την πάτησε και η Διαμαντοπούλου με την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Μια χαρά πήγε η διεύρυνση, η αμφίπλευρη διεύρυνση όπως της άρεσαν τα λέει ίδια, μέχρι που μπήκε σ’ αυτή ο Πελεγρίνης. Ο οποίος, αν θυμάστε καλά, είχε κάνει υπουργός του Τσίπρα. Αλλά δεν ενόχλησε και δεν ενοχλεί αυτό, την Διαμαντοπούλου. Το θέμα είναι ότι ο Πελεγρίνης είχε πολεμήσει τον νόμο που είχε φτιάξει η ίδια πριν 14 χρόνια περίπου.

Τον είχε πολεμήσει σφόδρα μάλιστα ως πανεπιστημιακός τότε και όχι ως ηθοποιός, καριέρα που ξεκίνησε αργότερα και είχε μάλιστα εντυπωσιάσει κάποια στιγμή. Μόλις είδαν τον Πελεγρίνη λοιπόν οι άνθρωποι της Διαμαντοπούλου θυμήθηκαν ότι διεύρυνση πρέπει να έχουν κόκκινες γραμμές και διάφορα τέτοια όμορφα.

Καλά θα πάει αυτό! Ειδικά η επόμενη φάση που η Χαριλάου θέλει να έχει… εντυπωσιακά, βουλευτές και άλλους σημαντικούς παράγοντες.

