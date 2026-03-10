search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.03.2026 11:20

Δόμνα Μιχαηλίδου: Ο γρίφος για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Πώς την πάτησαν όσοι ρωτήθηκαν

10.03.2026 11:20
domna_mixailidou_ant1

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο για να αναδείξει το ζήτημα των κοινωνικών στερεοτύπων.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός παρουσίασε ένα ιδιαίτερο βίντεο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα δοκιμάζουμε την πρώτη μας σκέψη».

Στο βίντεο συμμετέχουν 20 άτομα, τα οποία καλούνται να απαντήσουν σε έναν γρίφο, με στόχο να αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία ο τρόπος με τον οποίο τα στερεότυπα επηρεάζουν την αντίληψη και την κρίση μας.

Μέσα από αυτή τη δράση επιχειρείται να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία και να υπογραμμιστεί η σημασία της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των φύλων.τήθηκαν με τα στερόιτυπα

Ο γρίφος και η λύση του

«Ένα ασθενοφόρο με σειρήνα σταματάει μπροστά από τα επείγοντα και βγαίνουν ένας αιμόφυρτος με τον αδερφό του. Ο νεαρός φωνάζει «Έτσι χάσαμε και τον πατέρα μας γρήγορα χειρουργό!». Στη συνέχεια σύμφωνα με τον αφηγητή, πράγματι εμφανίζεται ένας χειρουργός και λέει «Δεν μπορώ να τον χειρουργήσω, είναι ο γιος μου!».

Η «σπαζοκεφαλιά» αυτή προβλημάτισε τους συμμετέχοντες στο βίντεο, προσπαθώντας να δώσουν τη δική τους ερμηνεία, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να δώσουν μια απάντηση. Ωστόσο η λύση ήταν εξ’ αρχής μπροστά στα μάτια τους… «Χειρουργός ήταν η μητέρα».

Μιχαηλίδου: Οι γυναίκες συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης

«Στις παγκόσμιες ημέρα της γυναίκας συζητάμε για ποσοστά, αριθμούς στατιστικές. Σήμερα μιλάμε για ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο που κρύβει τις πιο βαθιές μας πεποιθήσεις, τα στερεότυπα που πιθανώς κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Παρά τα όσα έχουν γίνει οι γυναίκες συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης», αναφέρει η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Χειρουργός μπορεί να είναι η γυναίκα. Διευθυντής ή δικαστής μπορεί να είναι η κόρη, υπουργός μπορεί να είναι η μητέρα», προσθέτει.

