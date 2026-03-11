Η συγκινητική ανάρτηση Κακλαμάνη για τον Γιώργο Μαρίνο – «Περήφανος, πολυσχιδής και πάντα πρώτος στην καρδιά μας»

Ο Γιώργος Μαρίνος «έκλεισε τα φώτα της πλατείας, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο δώρο: Την Τέχνη του και τις αναμνήσεις της που χαράχθηκαν στην ψυχή μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή την απώλεια «του πρωτοπόρου και εμβληματικού ανθρώπου του θεάματος».

Μάλιστα, προχώρησε στην εξής ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

▪️ Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης με αφορμή την απώλεια του πρωτοπόρου και εμβληματικού ανθρώπου του θεάματος, Γιώργου Μαρίνου, προχώρησε στην εξής ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:



«Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

η νύχτα θα βρει την πλατεία

ο θυρωρός… pic.twitter.com/8E5QJGsvjA — Γραφείο Τύπου Βουλής των Ελλήνων (@Parliament_GR) March 11, 2026

«Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

η νύχτα θα βρει την πλατεία

ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα

χαμογελά στην πελατεία

(…)

Κουβέντες στην τύχη για κάποιον Μαρίνο

που κάνει τον κλόουν και τον θεατρίνο

και πάλι τραγούδια μαζί με φιλιά

στους δρόμους, στα πάρκα, σε κάποια σκαλιά

(…)

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

κανείς δε θα μείνει εδώ γύρω

κι εγώ μοναχός μου όπως πρώτα

σε κάποια καρέκλα θα γείρω

(…)

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

κι εγώ ο πολύς ο σπουδαίος

θα φύγω απ’ την πίσω πόρτα

σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος…»

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Κακλαμάνης, «ένας μοναδικός και πρωτοπόρος καλλιτέχνης, ο “πατέρας” τού ζωντανού show στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε ποτέ να φύγει σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος. Ο Γιώργος Μαρίνος περήφανος, πολυσχιδής και πάντα πρώτος στην καρδιά μας, κλείνει τα φώτα της πλατείας, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο δώρο: Την Τέχνη του και τις αναμνήσεις της που χαράχθηκαν στην ψυχή μας.

Καλό του ταξίδι…».

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει για την απαγόρευση της μπούρκας ο Πλεύρης

Η συμφωνία της Chevron στη Βουλή και το… θρίλερ με Σαμαρά

Μητσοτάκης για Αντετοκούνμπο: Ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη





