search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 15:55
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 14:46

Η συγκινητική ανάρτηση Κακλαμάνη για τον Γιώργο Μαρίνο – «Περήφανος, πολυσχιδής και πάντα πρώτος στην καρδιά μας»

11.03.2026 14:46
KAKLAMANIS_NIKITAS

Ο Γιώργος Μαρίνος «έκλεισε τα φώτα της πλατείας, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο δώρο: Την Τέχνη του και τις αναμνήσεις της που χαράχθηκαν στην ψυχή μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή την απώλεια «του πρωτοπόρου και εμβληματικού ανθρώπου του θεάματος».

Μάλιστα, προχώρησε στην εξής ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

η νύχτα θα βρει την πλατεία

ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα

χαμογελά στην πελατεία

(…)

Κουβέντες στην τύχη για κάποιον Μαρίνο

που κάνει τον κλόουν και τον θεατρίνο

και πάλι τραγούδια μαζί με φιλιά

στους δρόμους, στα πάρκα, σε κάποια σκαλιά

(…)

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

κανείς δε θα μείνει εδώ γύρω

κι εγώ μοναχός μου όπως πρώτα

σε κάποια καρέκλα θα γείρω

(…)

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

κι εγώ ο πολύς ο σπουδαίος

θα φύγω απ’ την πίσω πόρτα

σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος…»

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Κακλαμάνης, «ένας μοναδικός και πρωτοπόρος καλλιτέχνης, ο “πατέρας” τού ζωντανού show στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε ποτέ να φύγει σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος. Ο Γιώργος Μαρίνος περήφανος, πολυσχιδής και πάντα πρώτος στην καρδιά μας, κλείνει τα φώτα της πλατείας, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο δώρο: Την Τέχνη του και τις αναμνήσεις της που χαράχθηκαν στην ψυχή μας.

Καλό του ταξίδι…».

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει για την απαγόρευση της μπούρκας ο Πλεύρης

Η συμφωνία της Chevron στη Βουλή και το… θρίλερ με Σαμαρά

Μητσοτάκης για Αντετοκούνμπο: Ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Donald-Trump (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους αστραγάλους του Τραμπ; Νέες ανησυχίες για την υγεία του

hormuz-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εξάγει τώρα περισσότερο πετρέλαιο- Ο έλεγχος του Ορμούζ, η Κίνα που δεν χάνει βαρέλι και ο τρόμος στους υπόλοιπους

diki xrysis avgis- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

texerani khdeies froyron – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαοθάλασσα στις κηδείες των διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη (Photos/Video)

mairi-maragoudaki-3
ADVERTORIAL

“Η γυναίκα του δάσους” – Μια συγκλονιστική παράσταση στο Calderone Art Space από το Σάββατο 21/3 στις 19:00

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 15:55
Donald-Trump (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους αστραγάλους του Τραμπ; Νέες ανησυχίες για την υγεία του

hormuz-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εξάγει τώρα περισσότερο πετρέλαιο- Ο έλεγχος του Ορμούζ, η Κίνα που δεν χάνει βαρέλι και ο τρόμος στους υπόλοιπους

diki xrysis avgis- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

1 / 3